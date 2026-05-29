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防止老人受詐騙！台南歸仁地政所編書辦講座 教導守護房地產

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁地政所編書、辦講座教長輩守護房地產、防詐騙。圖／歸仁地政提供
台南歸仁地政所編書、辦講座教長輩守護房地產、防詐騙。圖／歸仁地政提供

台南市歸仁地政事務所發現轄區老人多，員工貼心編製「長春攻略銀髮族地政寶典」、教房地常識了解詐騙，尤其龍崎山區「每三個就一個老人」，連兩天土崎、崎頂里舉辦共餐講座，教輕鬆學習不動產與防詐常識。

歸仁地政所員工前往龍崎區土崎里民活動中心、崎頂里關懷中心辦地政講座。統計土崎里及崎頂里65歲以上人口高達32.74%及34.62%屬高齡化社區。

講座配合當地「綠色照顧推動計畫-舌尖出國去銀髮廚房越式風味活動」及高齡長者共餐活動，分送「長春攻略地政寶典」、解說聚焦不動產規畫及防詐意識，現場許多長輩參與互動熱絡。

歸仁地政主任鄭炳源說，歸仁地政逐年辦地政巡迴講座，不間斷投入人力深耕基層，就是希望面對面的交流，化生硬條文為易懂常識，有效提升高齡長者了解權益。對來路不明的推銷或要求時，絕不輕易提供身分證明文件及印章，並主動申請防詐便民措施，隨時掌握產權現況。

「長春攻略地政寶典」手冊也已同步上架歸仁地政事務所官網( https://grland.tainan.gov.tw/cl.aspx?n=30838 )提供民眾免費下載，為讓宣導更有趣，地政同仁在講座設計「不動產詐騙問答Q&A」有獎徵答，以簡單易懂的互動，讓長輩在歡笑中快速掌握防範技巧並獲得獎品，達到寓教於樂的效果。

市長黃偉哲說，歸仁地政同仁除貼心編製「長春攻略」銀髮族地政寶典，深入社區肩負起關懷銀髮族的社會責任。這項舉措能促使長輩學會守護自己的房子與財產，攜手打造財產安全、友善高齡的社區環境。

地政局長陳淑美表示，為加強在地長者預先規畫產權及防詐意識，歸仁地政專為銀髮族設計「長春攻略」手冊，內容涵蓋繼承法令、辦理流程及遺產規劃方式，還融入「以房養老」等多樣新知。

地政局表示，為避免長者因資訊不足遭「地面師」等新型不動產詐騙侵害，也推廣「地籍異動即時通」、「住址隱匿」、「指定送達處所」等打詐防護措施，以守護銀髮族不動產安全。

台南歸仁地政所編書、辦講座教長輩守護房地產、防詐騙。圖／歸仁地政提供
台南歸仁地政所編書、辦講座教長輩守護房地產、防詐騙。圖／歸仁地政提供

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