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嘉義蘭潭國中工地奪命意外 死者未保勞保僅有國民年金

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義蘭潭國中工地今天發生工安意外，工人當場臟器外露慘死，未投保勞保僅有國民年金。記者黃于凡／攝影
嘉義蘭潭國中工地今天發生工安意外，工人當場臟器外露慘死，未投保勞保僅有國民年金。記者黃于凡／攝影

嘉義市蘭潭國中風雨球場今早發生工程意外，一名工人遭烤漆板砸中，臟器外露當場慘死，嘉義地檢署今天相驗死亡方式為意外。校方向市府教育處通報，要求施工廠商停工、保留現場，勞工及青年發展處介入了解，發現工人僅投保國民年金，將協助家屬爭取賠償。

檢方指出，相驗判斷死者因遭墜落物砸擊，造成左側背部大面積鈍傷，左側軀幹多處撕裂傷及骨折，致嚴重創傷死亡，死亡方式是意外。市府勞工及青年發展處協助處理，調查發現工人未投保勞工保險，僅有國民年金，後續將協助家屬向資方協商爭取賠償。

校方表示，事件發生立即向市府教育處通報，也向職業安全單位進行職安通報，落實相關危機處理機制，要求廠商立即停工、保留現場，配合主管機關調查，釐清責任歸屬，也在中午前完成全校性安心服務宣導，安撫全體師生情緒，避免不必要恐慌。

校方也說，輔諮中心協助輔導處及各班導師進行安心班級輔導，引導學生調適心情，學校將持續密切觀察學生適應狀況，若發現有學生仍存在焦慮或不安情形，輔導室將即刻介入，提供進一步安心小團體輔導及個別心理諮商，陪伴孩子度過心理調適期。

嘉義 國民年金

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