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虎尾農會知名履歷肉粽飄香傳愛 雲林家扶弱勢家庭有口福

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾農會捐贈2500顆知名履歷肉粽給雲林家扶中心，讓弱勢家庭也分享超美味的「虎吉粽」。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會捐贈2500顆知名履歷肉粽給雲林家扶中心，讓弱勢家庭也分享超美味的「虎吉粽」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮農會推廣國產米食文化、行銷在地優質農產，今天舉辦「溫馨履歷粽送愛」結合米食教育、公益捐血與愛心送暖，捐贈2500顆「虎霸王履歷花生粽」給雲林家扶中心，端午前溫馨傳愛，包肉粽大賽和創意壽司更展現米文化豐富與趣味。

虎尾農會履歷肉粽在國內打響知名度，今年完售超過10萬顆，今天特將最好吃的肉粽分享給雲林家扶中心數百受扶家庭，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表接受，粽香傳愛格外溫馨。

虎尾農會總幹事蔡武吉表示，今年捐贈的2500顆履歷花生粽，採用雲林在地農產品與產銷履歷食材製作，從源頭把關食品安全，希望藉由活動推廣，讓民眾更加認識在地農業價值與國產優質農產品特色，支持在地農民，落實「從產地到餐桌」的安心飲食理念。

雲林縣副縣長陳壁君表示，現場特別安排包粽及創意壽司等米食競賽，參賽者除比拚包粽速度與綁繩技巧，也將傳統米食結合創新元素，從造型設計、食材搭配到擺盤創意都展現巧思，讓民眾看見米食文化的多元樣貌。

她說，透過競賽與體驗活動，不僅讓傳統節慶文化更加生活化，也能帶動民眾對國產米食與在地農業的認識，進一步推廣健康飲食觀念。

今年首度與虎尾分局辦理公益捐血，並有豐富贈禮回饋捐血民眾，吸引不少鄉親參與。

雲林家扶主委陳燦勲感謝虎尾鎮農會，透過米食推廣、公益捐血、愛心送暖及趣味競賽等，為傳統節慶注入新活力，串聯地方情感與社會關懷，意義非凡。

包肉粽大賽趣味十足。記者蔡維斌／攝影
包肉粽大賽趣味十足。記者蔡維斌／攝影

虎尾農會理事長林坤泉（左起）、總幹事蔡武吉和副縣長陳璧君也參加包粽大賽。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會理事長林坤泉（左起）、總幹事蔡武吉和副縣長陳璧君也參加包粽大賽。記者蔡維斌／攝影

壽司創意大賽更是特色不斷，比口味也比造型。記者蔡維斌／攝影
壽司創意大賽更是特色不斷，比口味也比造型。記者蔡維斌／攝影

壽司創意大賽更是特色不斷，比口味也比造型。記者蔡維斌／攝影
壽司創意大賽更是特色不斷，比口味也比造型。記者蔡維斌／攝影

雲林 農會 粽子 捐血

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