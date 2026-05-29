台南玉井今飆上40.2度 議員提議增設人行道遮陽傘

台南玉井今飆上40.2度創下這波熱浪新高溫，根據中央氣象署觀測顯示，南台灣依舊炎熱，台南玉井在今中午12時59分觀測到40.2度高溫，是這波高溫中全台最高溫紀錄，台南市議員朱正軒今質詢，要求市府正視極端高溫帶來的生活衝擊，提供戶外工作者風扇衣補助，積極改善公共空間遮蔭。

朱正軒指出，近年各國城市都開始因應高溫環境，透過大型遮陽設施、沿路遮棚，降低行人曝曬問題。例如韓國首爾在大型路口設置遮陽傘，新北板橋也於路口增設自動化人行道遮陽傘，讓民眾在等紅燈時也能有遮蔭休息的空間，降低曝曬帶來的不適。

台南市長黃偉哲表示，鹽洲鹽水溪畔的人行道已有設置，朱正軒也提醒該步道遮蔭設施應延伸連接至前後的公園。

朱正軒指出，永康中華路有多路公車路線行經，屬於高運量區域，候車空間卻長期存在簡陋、無遮蔭、無座椅等問題，近期中華路人行道工程陸續完工，請交通局公運處成立專案，研議沿線設置反向式候車亭，不只讓民眾候車更舒適、也能避免佔用人行道空間。交通局長王銘德表示已規劃於人行道完工後儘速進場裝設。

朱正軒表示，包含農業局的農漁民、警察局的義交，都是面臨長時間曝曬的工作者，請市府單位盤點需求為勞工爭取權益。警察局長林國清表示會來爭取。

朱正軒強調，當極端氣候成為新常態，城市治理也必須跟著升級。請研考會同酬相關意見，追蹤管考各單位執行情形。唯有讓民眾願意走出來、安心搭公車、願意步行，才能真正落實低碳運輸與宜居城市目標。