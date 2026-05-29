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聲寶集團斥資6億插旗台南興建99床複合式長照機構 2028啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府攜手聲寶集團、元氣集團導入長照服務資源，推動土地活化與高齡照護產業發展。圖／台南市政府提供
南市府攜手聲寶集團、元氣集團導入長照服務資源，推動土地活化與高齡照護產業發展。圖／台南市政府提供

聲寶集團斥資6億元，在台南市南區興建「聲寶元氣綜合長照機構」今天動土，預計興建住宿式長照、日照、復健及居家照護等複合型服務設施，並於2028年完工啟用，為台南高齡照護服務量能再添新動能。

台南市長黃偉哲與財政部國有財產署署長曾國基、聲寶集團總裁陳盛沺、元氣集團會長神成裕等貴賓共同見證，期盼「聲寶元氣綜合長照機構」未來能為台南長照服務寫下新篇章，帶動更多優質照護資源投入，讓長者獲得更完善、更有品質的照顧。

經發局指出，聲寶集團攜手日本知名元氣集團，共同成立「聲寶元氣長照社團法人」，並以台南作為首發據點。基地面積約660坪，規劃興建地上5層、地下1層建築，總樓地板面積約2000坪，未來將提供99床住宿式長照服務，並結合日間照護、復健支援及居家照護等多元服務，打造兼具專業照護品質、人文關懷與社區共融的新型態綜合長照機構。

經發局表示，本案基地位於南區田成段1960地號等5筆國有土地，原為鹽埕段南稅三村，由南市府主導並與財政部國有財產署合作開發，並由經濟發展局辦理招商，促成聲寶集團投資進駐。此次投資不僅活化土地，更進一步帶動高齡健康與服務產業發展，展現台南招商成果已從製造業延伸至高附加價值服務產業。市府團隊將持續打造友善投資環境，透過完善行政協助與招商服務，吸引更多優質企業投資台南。

聲寶元氣綜合長照機構 （透視圖）。圖／台南市政府提供
聲寶元氣綜合長照機構 （透視圖）。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲與財政部國有財產署、聲寶集團、元氣集團等貴賓共同出席「聲寶元氣綜合長照機構」動土典禮，見證高齡健康產業投資台南再添新進展。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與財政部國有財產署、聲寶集團、元氣集團等貴賓共同出席「聲寶元氣綜合長照機構」動土典禮，見證高齡健康產業投資台南再添新進展。圖／台南市政府提供

台南 聲寶 長照

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