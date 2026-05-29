嘉義番路草山社區培育金線連 開發草本涼糖創山村收益

農業部林業及自然保育署推動林下經濟，輔導嘉義縣番路鄉草山社區合作社，在森林栽植台灣特有種金線連，開發台灣金線連草本涼糖，為山村創造收益，林業署長張岱今參加新品發表會，將在多元通路上架，提升林下經濟產品能見度，促進農村經濟永續發展。

草山社區合作社理事長翁榮顯說，金線連是山區居民的兒時記憶，小時候就曾幫忙採摘，後來因環境變化，金線連數量逐漸減少，現在要透過人工培育才能穩定生產；山區林農經濟較弱勢，希望透過林下經濟發展，帶動地方農產經濟，吸引更多年輕人留在山上。

嘉義分署表示，草山社區合作社建立台灣金線連栽培與管理技術，栽植過程不破壞森林生態、不施用除草劑及化學肥料，台灣金線連栽種10個月即可採收，經過乾燥、研磨與加工，開發金線連草本涼糖產品，兼顧森林保育與林農生計，創造森林永續及多元價值。

林業署長張岱說，林業署近年推動林下經濟深具意義，特別是過程串連很多善意，現在為了山林保育，禁止使用化學肥料及農藥，因早期山區居民違規勸導，曾與草山社區對立，但從林下經濟政策開始成為隊友，共同推動環境保育，種植金線連並開發產品。

張岱也說，林下經濟政策目前是1.0版本，正面表列適合林下栽植且符合效益項目，包括養蜂、金線連及椴木香菇，將推動2.0版本，原則同意栽植台灣原生種，林農可提出申請，以效益高且易種植品項為主，正在研擬栽植規模及密度限制，避免過度開發破壞森林。

嘉義縣番路鄉草山社區培育台灣金線連，開發草本涼糖創造山村收益。記者黃于凡／攝影