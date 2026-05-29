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雲林最大的虎尾惠來生命園區 公所動工再打造15間現代禮儀廳

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影

雲林縣規模最大的虎尾惠來生命園區（火葬場），虎尾鎮公所自籌7千多萬元，今天動工將增建15座具現代莊嚴風格、電子輓額及舒適空調的禮廳，鎮長林嘉弘指出，隨殯葬服務需求增加，園區空間設備已不敷使用，計畫將六百多坪場增建，打造為現代化的禮儀園區，預定明年2月完工。

惠來靜楓生命園區為虎尾鎮公所公共造產，占地4公頃，設有火、土葬墓園、殯儀館、納骨塔等，是全縣唯一也是規模最大的「一園化服務」殯葬所，服務範圍不僅雲林地區，因設備空間和服務俱佳，也有不少外縣市民眾到此治喪，光去年遺體火化就約7000具。

盡管殯儀館設有18座小靈堂、11間禮儀廳，隨著殯葬業務增加，高峰期不僅大小靈堂均滿位，禮儀廳更是一廳難求，甚至有民眾只好到外地治喪。鎮長林嘉弘說，為解決治喪空間不足，公所自籌7340萬元將增設15間禮儀廳，且將採人車分道設計，確保治喪空間不被打擾，另外也全面配置電子輓額資訊系統，落實減塑與環保祭祀。

今天動工典禮由鎮長林嘉弘主持，雲林縣副縣長陳璧君、虎尾鎮代會主席陳明聖、縣議員張維心、虎尾農會理事長林坤泉及代表會、里長踴躍出席。

林嘉弘指出，新的禮廳區是利用現有約六百多坪的太陽能停車場進行空間再利用，未來將再計畫第二、三期工程，一旦完工，將成為雲林最具現代化的治喪園區讓先人更有尊嚴地走完人生最後一哩路。陳璧君期待禮廳完工後，打造一個莊嚴又現代化的殯葬園區，提供給民眾靜心優質的治喪環境。

雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影

雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影

雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，利用太陽能停車場用地，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的虎尾惠來生命園區治喪空間不足，虎尾鎮公所自籌7千多萬元，利用太陽能停車場用地，今天動工再打造15間現代化禮儀廳。記者蔡維斌／攝影

雲林 林嘉弘 殯儀館

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