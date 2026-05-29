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民進黨雲林女議員張庭綺自曝 被同黨民代摑兩巴掌霸凌引譁然

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林女議員張庭綺在網路發文自曝曾被同黨女民代打了兩巴掌，引起各界震驚。圖／擷自張庭綺臉書
雲林女議員張庭綺在網路發文自曝曾被同黨女民代打了兩巴掌，引起各界震驚。圖／擷自張庭綺臉書

民進黨雲林議員張庭綺昨天在臉書自爆，去年曾被一名女民代賞了兩巴掌，還撂下狠話「見一次打一次」，同時也曾被同黨另一名男民代騷擾，她沉痛揭露事情經過，主要為籲請社會正視霸凌。此文一發各界譁然，張庭綺神隱聯絡不上，無法進一步查證當事民代為何人；民進黨雲林縣黨部今天則表示，會進一步了解釐清。

張庭綺的貼文，今天很快在雲林政壇傳開，各界震撼也猜測紛紜，更有不少人言聲援張庭綺，留言區甚至出現國民黨立委張嘉郡的臉書帳號留言「願妳被溫柔以待，願所有霸凌都能停止」。

女議員遭霸凌的傳聞，馬上在地方爆開，傳聞紛起，有人影射某某人，有人更翻舊帳，因張庭綺選區今年傳出有更多人有意參選，因此也有不少人猜測與年底選舉有關，有人也猜測可能與感情有關，更有人猜是對手陣營放話，眾說紛紜。

目前雖值雲林縣議會定期會，但自開議多天來一直不見其身影，張庭綺今天也神隱，包括媒體及朋友都聯絡不上她，無法進一步求證，她指控的男、女民代所指為何人。

民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富則表示，針對張庭綺議員在臉書PO文所發生的事，黨部也已著手在了解事情的緣由，再作進一步處理，今天也打了幾通電話，但都沒能聯繫上，將會持續聯繫邀她出面陳述，對是否有如張議員所指霸凌一事，也將會積極釐清。

張庭綺昨在臉書發文，指去年雲林民進黨團赴日本參訪世博的最後一晚，一名女性民代深夜闖入她的房中間，劈頭就狠狠對她甩了兩巴掌，還嗆「見一次打一次。」理由是3年前一件莫須有、不可考的事，她永遠記得那晚自己站在房中耳朵嗡嗡作響，眼淚止不住的情景。

張庭綺進一步透露，後來還有同黨的另一位男性民代，竟在議會開議期間、甚至公祭現場四處「堵她」對峙叫囂，更惡劣地跑到她的服務處與家人的住處不斷騷擾，讓她每天出門前都充滿恐懼，只能在深夜家人入睡後偷偷哭泣。

「那兩巴掌，不只是打在我的臉上，而是把我所有的尊嚴、自信，狠狠踩碎。」文章最後也向沉痛呼籲，請社會真正重視霸凌，不要等到生命離開了才來說「如果早點發現就好了」，並期盼這世界能少一點惡意，讓每一個正在黑暗中苦撐的人，都能被溫柔接住。

許多人留言區為張加油打氣，也出現國民黨籍立委張嘉郡留言。記者蔡維斌／翻攝
許多人留言區為張加油打氣，也出現國民黨籍立委張嘉郡留言。記者蔡維斌／翻攝

雲林女議員張庭綺在網路發文自曝曾被同黨女民代打了兩巴掌，引起各界震驚。圖／擷自張庭綺臉書
雲林女議員張庭綺在網路發文自曝曾被同黨女民代打了兩巴掌，引起各界震驚。圖／擷自張庭綺臉書

雲林女議員張庭綺在網路發文自曝曾被同黨女民代打了兩巴掌，引起各界震驚。圖／擷自張庭綺臉書
雲林女議員張庭綺在網路發文自曝曾被同黨女民代打了兩巴掌，引起各界震驚。圖／擷自張庭綺臉書

雲林 議員 霸凌

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