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台南永康二王重劃區驚見「黑狗大團」 男子遭20犬包圍狂追嚇壞

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台南永康社區附近空地有許多被丟棄的狗，區公所在二王公墓設置流浪犬貓圍籬。圖／市議員李鎮國提供
台南永康社區附近空地有許多被丟棄的狗，區公所在二王公墓設置流浪犬貓圍籬。圖／市議員李鎮國提供

台南永康區二王公墓聚集數十隻遊蕩犬困擾地方多年，常傳群體竄出追人車，目前暫時以圍籬圍住，因二王公墓重劃工程預計今年啟動，議員憂浪犬無處可去，湧入周邊社區，將引爆更嚴重的「人犬衝突」，農業局提出將利用空置的用地設置三處臨時大型圍籬作法，並委請當地的愛心媽媽協助進行後續的餵食與管理。

市議員李鎮國質詢指出，永康二王公墓周遭近來頻繁發生流浪犬追逐行人與車輛情形，最近有民眾反映，在永康靈骨塔附近落單時，竟遭1、20隻黑狗集體包圍、追逐，不少騎士因驚嚇過度當場摔車受傷，地方怨聲載道。

李鎮國認為，二王公墓重劃工程預計今年正式啟動，但目前台南市公立動物收容所已全數爆滿、無力負荷，一旦怪手進駐大刀闊斧開挖，這群無處可去的龐大浪犬大軍勢必會集體驚逃、湧入周邊社區，恐將引爆更嚴重的「人犬衝突」。

市議員朱正軒也指出，市府應加速盤點適合土地，規畫類似「毛孩森活村」的臨時收容空間，同時積極向中央爭取經費，增加安置量能，避免問題持續惡化。

農業局長李芳林回應，為避免重劃區浪犬危及周邊交通安全，市府將採取「空間隔離法」，預計於重劃區內利用空置腹地，緊急設置3處大型臨時圍籬，將浪犬集中圈養管理，並委由當地愛心媽媽協助後續餵食與照護，協調工務局，將於重劃區周邊增設工程圍籬，防堵犬隻突然衝出馬路，降低對用路人安全的衝擊。

根據農業部2024年遊蕩犬調查統計，台南市遊蕩犬數量預估達1萬9990隻。目前台南市動物之家善化站收容271隻、灣裡站492隻，合計763隻，另有仁德暫置區收容110隻，收容量能飽和。

台南永康社區附近空地有許多被丟棄的狗，區公所在二王公墓設置流浪犬貓圍籬。圖／市議員李鎮國提供
台南永康社區附近空地有許多被丟棄的狗，區公所在二王公墓設置流浪犬貓圍籬。圖／市議員李鎮國提供

台南 流浪犬

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