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台南學甲教育園區9月啟用 斥資4億僅收容400隻犬惹議

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供
台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供

台南非市區多處長期有游蕩犬問題，市府在學甲第六公墓興建的「學甲多功能教育園區」上月完工，將在9月啟用，但議員質疑耗資4億多元，卻僅能收容400隻浪犬，溪南地區不可能送去；因收容數量有限，因曾發生犬隻竄出追車導致死傷意外，議員要求優先安置易造成交通事故熱點區域的遊蕩犬，以降低地方交通風險。

台南市府為解決人犬衝突，在學甲第六公墓興建多功能動物保護教育園區，投入總經費4.03億元，由工務局代辦工程，歷經2年半施工，今年3月完工驗收中，目前園區主體工程已接近完成，預估9月前可如期完工啟用，議員李鎮國質疑為何花了4億多興建，卻僅能收容400隻流浪犬？且溪南地區的浪犬不能進去。

市議員李鎮國認為，學甲的規模應該可收容超過2000隻，且各區設安置處，可減少民眾民怨。但愈市區地點越難找。石姓動保志工說，高雄市府曾花1億多元建收容中心，管理困難收容500隻狗就被批「浪費」，台南市毛孩子家園協會表示，市長黃偉哲答應要收容1000隻，為何經費暴增幾倍收容量卻大降？

黃偉哲表示，學甲動保園區原本工程經費僅約1億多元，但因地方長期抗爭反對，導致工程延宕、成本暴增。他指出，如今園區完工後，當初反對者卻要求收容流浪犬，感嘆這是社會「偽善」。但若無學甲園區，就無法安置400隻浪犬，市府也規畫各區設臨時收容所，但部分里長反對，目前僅仁德等地設置，永康仍無收容空間。

議員謝舒凡質詢時指學甲地區長期存在流浪犬竄出道路造成車禍風險，園區應優先安置易造成交通事故熱點區域的流浪犬隻，以降低地方交通風險。並加速園區聯外道路開闢。

農業局長李芳林表示，後續將陸續完成療養設施、相關設備及犬隻收容配套建置，待設備到位後即可正式投入收容作業，營運所需人力，也已同步進行訓練與配置，未來將逐步移轉至學甲新園區投入運作。

市府工務局表示，學甲多功能教育園區拓寬聯外道路，長度約1466公尺、寬度12公尺，總經費約2.1億元，已完成規劃，預計今年6月召開施工前協調會，7月施工。

台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供
台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供

台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供
台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供

台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供
台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供

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台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供
台南市政府斥資4億多元興建學甲多功能教育園區，市府農業局確定9月可啟用，預計收容400隻犬隻。圖／台南市動保處提供

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