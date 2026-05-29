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台語電影誕生70年 明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供
台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供

台語電影片誕生70年，台南市政府文化局與台南藝術大學推出「修復影像・記憶再生」系列活動。明晚在歸仁文化中心舉辦露天電影放映會，要「重新喚起人們對台灣電影黃金年代的記憶」

歸仁文化中心表示，晚上六點半廣場將放映1956年台灣首部自製35釐米台語電影「薛平貴與王寶釧」第二集（客語配音版），邀請大家在星空下重返老電影的年代氛圍，也透過修復後的珍貴影像，看見台灣庶民文化曾經鮮活而動人的模樣。

南藝大音像藝術媒體中心主任曾吉賢表示，「薛平貴與王寶釧」當年上映時轟動全台，開啟台語片蓬勃發展的黃金年代。然而之後25年間拍攝超過1200部的台語電影，如今卻有近千部散佚消失，影像保存情況嚴峻。

他說，2013年研究團隊於苗栗意外尋獲「薛平貴與王寶釧」三集膠卷時，片況早已因醋酸劣化、沾黏與破損而岌岌可危。耗費大量時間與技術整飭、清潔、數位掃描與逐格修復，才讓這批幾乎被視為廢棄物的膠卷重新恢復生命，也讓一段珍貴的台灣電影史得以重見天日。

這次放映的版本更具有特殊歷史意義。原始台語聲軌早年已被替換為客語、八音與山歌仔等內容，反映1950年代電影產業為貼近地方觀眾所發展出的語言策略與文化融合現象。這樣的轉變，不僅未削弱作品價值，反而成為台灣多元族群交流的重要歷史證據，也讓今日觀眾得以從電影裡，看見不同語言文化彼此交會、共存共融的真實軌跡。

除戶外放映，歸仁文化中心即日至6月14日推出主題展覽，展出早期碳精棒放映機、膠卷設備、復刻台語電影海報與影像修復工具，公開南藝大團隊搶救影像紀錄歷程。

文化局長黃雅玲表示，露天電影曾是台灣社會最重要的集體娛樂經驗，許多人童年夏夜記憶，都曾停留在廣場、廟埕與布幕前的光影之間。選擇在廣場放映，希望重新找回城市與人之間的情感溫度，讓文化場館不只是展演空間，更成為市民共享生活、交流記憶的「城市藝文客廳」。

文化局表示，這不只是一次懷舊策展，更希望建立市民對影像保存公共意識。6月13日將舉辦「搶救家庭錄影帶工作坊」，帶領民眾親手整理VHS、V8與BETA等老舊錄影帶，讓家庭影像也能成為地方歷史的一部分。官學合作、展覽、放映與工作坊等多元形式，期盼逐步累積屬於台南的影像生活史，讓文化資產從典藏庫走進市民日常，進一步深化世代間文化記憶連結，也為台灣影像修復與地方文化保存建立更長遠且具公共參與性的發展基礎。

台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供
台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供

台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供
台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供

台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供
台語電影誕生70年，明晚台南辦「薛平貴與王寶釧」首映。圖／歸仁文化中心提供

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