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丹娜絲風災後石綿瓦爆量尚未清完 南市府：已清逾2.5萬噸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風夾擊，吹垮中南部不少房舍、畜牧場大量石棉瓦。報社資料照片
丹娜絲颱風夾擊，吹垮中南部不少房舍、畜牧場大量石棉瓦。報社資料照片

丹娜絲風災後的大量廢棄物，議員關切清運進度，市府環保局表示，涉及健康風險的石綿瓦，列為優先處理項目，截至目前，全市已完成1萬2058件石綿瓦廢棄物清運，妥善處理約2萬5000公噸。其中，下營、六甲、麻豆、官田及大內等五區，累計完成2377件清運案件，僅剩22件正排程辦理，將儘速完成清理。

市議員尤營智質詢時表示，根據統計台南市石棉瓦仍有5萬噸，農業局審認的畜牧場有641件，已清運459件5120噸，還有182件尚未清運，風災後一般申請案件有1萬2515件，已清運97%，已清運1萬1963件1萬9744噸，以目前規定每年只能處理1000噸的速度，議員尤營智質詢質疑台南石棉瓦要何年何月才能清理完畢，是誰做出這樣的規定？

市府環保局回應，環保局指出，除石綿瓦外，風災後產生的大量土石及磚瓦廢棄物也持續加速去化。全市原設置13處土石磚瓦暫置點，目前已完成11處清理作業，僅剩下營及將軍等地暫置點持續辦理清運。

環保局表示，市府自災後即建立區公所與環保局協力機制，持續協助受災民眾處理各類廢棄物。相關清理作業目前進入最後階段，預計今年年6月底前完成全市土石磚瓦暫置點清理工作，讓市容環境及民眾生活恢復正常。

<a href='/search/tagging/2/丹娜絲颱風' rel='丹娜絲颱風' data-rel='/2/147763' class='tag'><strong>丹娜絲颱風</strong></a>過後，台南災區出現許多石綿瓦碎片。報社資料照片
丹娜絲颱風過後，台南災區出現許多石綿瓦碎片。報社資料照片

廢棄物 台南 環保局 丹娜絲颱風

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