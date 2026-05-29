綠營嘉義縣竹崎鄉長初選民調出爐 主席陳宏吉披掛出戰

嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲兩屆任滿，下屆鄉長人選角逐激烈，民進黨現任議員江季珍及主席陳宏吉爭取黨部提名，民進黨嘉義縣黨部採取初選民調方式，昨天下午由兩家公司進行民調，今天公布民調結果，雙方分數在伯仲之間，由陳宏吉勝出取得民進黨竹崎鄉長提名。

民進黨嘉義縣黨部表示，竹崎鄉長提名初選民調作業今早在黨部授權選對會監督下，由二家民調公司拆封計算，選對會初選小組由選對會召集人陳明文、縣長翁章梁、議長張明達組成，開封計算現場陳宏吉、江季珍全程參與，雙方分數相近，由陳宏吉勝出。

陳宏吉表示，竹崎鄉長初選結果已經出爐，謝謝竹崎鄉親全力支持，讓他在黨內初選順利過關，這段日子以來，不論是市場內拜票，每一雙緊握的手、走在街頭巷尾，每一個溫暖的眼神，以及在戰車上每一個比讚吶喊「宏吉加油」，全部都是他生命中最珍貴的禮物。

陳宏吉指出，現在只是通過初選，他會繼續努力耕耘，請大家多多支持，同時也要誠摯地感謝議員江季珍，這場初選彼此學習、彼此成長，共同完成了一場民主君子之爭，面對接下來年底九合一大選，他一定會全力以赴，和大家一起攜手同行，照亮竹崎。