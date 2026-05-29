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槽化線成陷阱「壓線即開罰」 南市府允：單輪壓線不罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員朱正軒今天市政質詢指台灣交通法規長期對「槽化線」過度嚴格解讀，市府允未來會朝向針對「單輪壓到槽化線」的輕微情形，將不予開單舉發。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員朱正軒今天市政質詢指台灣交通法規長期對「槽化線」過度嚴格解讀，市府允未來會朝向針對「單輪壓到槽化線」的輕微情形，將不予開單舉發。記者吳淑玲／翻攝

台南市許多道路重新劃設增加「槽化線」引導車流，卻出現大量車輛壓線收到檢舉罰單，引發民怨，市議員朱正軒今質詢針對「槽化線」設計及執法爭議提出質疑，播放多段路口行車畫面指出，多輛車輛包含職業駕駛在內皆出現壓到槽化線情況，質疑究竟是駕駛人違規，還是現行標線畫設方式與法規解釋存在問題。

對此，市府交通局長王銘德回應表示，目前國內對於槽化線「跨越」的認定確實存在不同法院判決見解，交通局將會同警察局、法制處及裁決中心，共同彙整國內行政法院相關判例，研議統一認定標準。對於目前尚在申訴中的案件，也將暫緩處理，待完成檢討後再做一致裁處。

交通局進一步說明，考量多數駕駛人壓線情形未必屬故意行為，且已有法院撤銷類似裁罰案例，針對僅有同側輪胎局部輾壓等非故意違規態樣，評估改以勸導為主、不予舉發；至於明顯侵入槽化區域等故意違規行為，仍將維持既有裁罰標準，以兼顧交通秩序與民眾合理用路需求。

朱正軒說，台灣交通法規長期對「槽化線」過度嚴格解讀的問題提出質疑，槽化線在交通工程上的本質具有「容錯」功能，其主要目的是引導車流，而非作為不可觸碰的實體禁區。參考日本等國家的導流帶設計，車輛輕微壓到是正常的。然而，台灣目前的執法實務卻將法規「超譯」，把緩衝空間當作嚴格開罰的陷阱，導致標線改造的美意大打折扣。

朱正軒指出，交通局推動槽化線的原意，是希望透過導引線讓車道與對向車道更精準對齊，方向值得肯定，但強調「每個路口應依現地條件調整」，不能機械式套用。他表示，槽化線應適度運用，其主要功能應是引導車流、縮減車道寬度促使減速，而非製造民眾輕易違規受罰的陷阱。

他提到，依據道路交通管理處罰條例第171條規定，槽化線屬「禁止跨越」標線，但目前實務上卻常被解讀成「禁止接觸」，只要輪胎碰觸即認定違規，造成執法標準不一致。他引用日本相關作法及交通改革倡議團體觀點指出，槽化線「適度壓線」在正常轉向情況下並非異常，台灣對法規的解釋恐有「超譯」疑慮。

朱正軒也要求交通局檢討槽化線設計細節，尤其不應再出現「直角式槽化線」配置。他以小北路與公園路口為例指出，直角槽化線會讓車輛切入左轉車道時必須明顯減速，不僅壓縮左轉儲車空間，更可能造成後方直行車流壅塞。

交通局回應，相關路口標線已依議員建議完成調整，改採更符合車輛實際行車軌跡的導引方式。

台南市議員朱正軒播放影片顯示槽化線壓線情況普遍，圖／朱正軒提供
台南市議員朱正軒播放影片顯示槽化線壓線情況普遍，圖／朱正軒提供

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