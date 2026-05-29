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台南「星市集」壓軸登場 200換400「套票」限量大放送

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
初建的東菜市採用採用鐵架與鋼架結構，做到「一根鉚釘也不用」的工藝水準。挑高的設計空間明亮。圖／台南市經發局提供
初建的東菜市採用採用鐵架與鋼架結構，做到「一根鉚釘也不用」的工藝水準。挑高的設計空間明亮。圖／台南市經發局提供

台南市市場處配合經濟部推出為期4周的「來趣・踅市仔-溫馨五月・星市集」系列活動，30日將在百年指標市場「東菜市」迎來壓軸主場，民眾只要響應綠色消費自備環保餐具，就能以200元現賺400元「星市集套票」，限量大放送。

市長黃偉哲表示，東菜市是民國前2年便成立的百年傳統市場，不僅承載了幾代台南人的記憶，豐富多元的商品與名攤，更是外地遊客攜家帶眷指名必訪的指標市集。邀請大家一起來逛東菜市，見證百年市場如何在新時代展現蓬勃朝氣。

經濟發展局局長張婷媛指出，東菜市為維持市場服務品質，積極參加經濟部市場評鑑，環境整潔除獲特優認證，2025年更榮獲4星優良市集，也為全台首座無菸市場，樹立傳統市場的優良典範。

市場處代理處長林士群表示，本次台南市入選「來趣・踅市仔-溫馨五月・星市集」活動者包含學甲、六甲、崇義、玉井、東菜市、隆田、佳里中山、關廟、後營、下營等10處市場，以及武聖、鄭仔寮花園與玉井3處夜市。

號召民眾在5月份檔期到這些入選的市場、夜市，自備環保購物袋、環保杯及環保餐具等用品，可用200元兌換400元的「星市集套票」，每份套票內含200元好市券與2張市集精選特色商品兌換券，一起來響應綠色消費行動，邀請全台民眾來到臺南，體驗最有人情味的市集魅力。更多活動訊息可追蹤台南市市場巡禮粉絲專頁。

台南東菜市因鄰近早期行政中心 (台南州廳) 與世家大族宅邸，在民國60、70年代還開設精品委託行。圖／台南市經發局提供
台南東菜市因鄰近早期行政中心 (台南州廳) 與世家大族宅邸，在民國60、70年代還開設精品委託行。圖／台南市經發局提供

東菜市舉辦星市集活動吸引人潮匯集。圖／台南市經發局提供
東菜市舉辦星市集活動吸引人潮匯集。圖／台南市經發局提供

台南東菜市是與西市場同期的台灣第一代現代化公有市場，也是全台首座無菸傳統市場。圖／台南市經發局提供
台南東菜市是與西市場同期的台灣第一代現代化公有市場，也是全台首座無菸傳統市場。圖／台南市經發局提供

市集 台南 黃偉哲

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