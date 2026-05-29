台南七股鹽山搭皮克敏熱 推限時花海風車必拍與優惠

「Pikmin Bloom」皮克敏玩家日增，台南七股鹽山今起6月21日推出期間限定活動「鹹轉海風祭」，園區打造限時花海風車景觀。希望結合彩虹風車花海、「種花小火車」及玩家專屬優惠，吸引遊客前往拍照打卡。

七股鹽山有皮克敏 6處大花點、6處蘑菇點加上可輕鬆取得稀有「山丘皮克敏」的私房散步景點。今年夏天新裝大片紅、橙、黃、綠、藍、紫風車，沿著雪白鹽山一路綿延，海風吹拂下不停轉動，與藍天相映成吸睛的夏日畫面，網友稱「遠遠看好多皮克敏」。

鹽山遼闊有多處大花點與蘑菇點、遠離市區，較少「一菇難搶」是皮克敏友善景點。活動同步推出互動玩法「海風轉轉Walk」，皮克敏玩家完成風車打卡並當天2500步，可獲限量柴柴防蚊貼。

出示七股鹽山園區明信片，可兌換雪人便利貼或小風車一支，出示皮克敏遊戲畫面搭乘遊園小火車，可折10元，讓玩家能迎著海風漫遊鹽山，輕鬆完成種花任務。

台鹽品牌行銷處長陳美文表示，七股鹽山曾為台灣重要曬鹽場域，保留少見鹽山地景，也結合鹽業文化、濱海生態觀光體驗，近年更以季節造景與主題企劃，吸引遊客重新認識鹽山魅力。

台鹽歡迎民眾一起走進鹽山吹海風、賞風車、搭小火車，在雪白鹽山與彩虹花海中感受最具話題性的夏日散步時光。更多活動資訊可至七股鹽山Facebook粉絲專頁查詢，或洽客服專線06-7800511轉49。

台南七股鹽山搭皮克敏熱、推出限時花海風車必拍與優惠。圖／台鹽提供

台南七股鹽山搭皮克敏熱、推出限時花海風車必拍與優惠。圖／台鹽提供

台南七股鹽山搭皮克敏熱、推出限時花海風車必拍與優惠。圖／台鹽提供