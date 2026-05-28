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不只「陳美琪」！懸賞20萬台南「阿妹」空拍機找不到…靠這1招尋獲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中烏日廣福堂曾姓堂主協助台南永康吳姓女子（圖中女子）尋獲走失愛犬「阿妹」。圖／翻攝自臉書「永康大小事」
台中烏日廣福堂曾姓堂主協助台南永康吳姓女子（圖中女子）尋獲走失愛犬「阿妹」。圖／翻攝自臉書「永康大小事」

桃園陳姓女子懸賞50萬找回愛犬「陳美琪」爆紅；台南永康吳姓女子懸賞20萬元，也在今天凌晨找回愛犬「阿妹」；吳女表示，沒想到「阿妹」掉到常散步的路線水洞裡，據尋獲「阿妹」的台中烏日廣福堂曾姓堂主說法，堂主是依神明指示找到。

吳女因愛犬「阿妹」走失多日，懸賞20萬元尋找，有熱心民眾出動空拍機日夜協尋未果。吳女今天PO文表示，真的沒想過「阿妹」掉到水洞裡去，那是「阿妹」平常散步路線，非常感謝台中烏日廣福堂堂主，據堂主所言，是接到神明指示來找「阿妹」，果然科學的盡頭是玄學，廣福堂9月從台中南下徒步進香，祝福一切順利。

烏日廣福堂主祀保安廣澤尊王，曾姓堂主表示，他出發前向廣澤尊王擲筊獲允，才率眾南下，在今天凌晨2時許抵達台南，約花2小時「依神明指示」在水洞內找到阿妹，也拿到懸賞金20萬元，將用在9月徒步台南祖廟西羅殿進香添購背轎、涼水等物資。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

阿妹 台南 永康

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