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沒建立回收SOP…台南農膜亂倒熱點暴增 市府：研議集中收運

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員批農業廢棄物非法棄置問題嚴重，短短數日內遭通報亂倒熱點已由6處增至11處，多數為農業使用後的地膜，應跨局處合作解決。圖／市議員謝舒凡提供
台南市議員批農業廢棄物非法棄置問題嚴重，短短數日內遭通報亂倒熱點已由6處增至11處，多數為農業使用後的地膜，應跨局處合作解決。圖／市議員謝舒凡提供

台南有議員昨質詢說近期通報「亂倒熱點」快速增加，且遭棄置廢棄物中多數為農業使用後的地膜，針對農膜回收問題，相較嘉義縣已有較明確回收輔導機制，台南目前缺乏完整回收SOP，農民無所適從；市府表示，會提供清運等後端協助。

市議員謝舒凡指出，沿海地區農地、空地近期接連出現廢棄農膜及各式廢棄物遭非法棄置情形，短短數日內通報亂倒熱點由六處增至十一處，部分地點甚至出現焚燒痕跡，十四日已邀地政局、環保局、農田水利署、國產署、區公所及各里長會勘，盤點多處遭亂倒地點，發現不僅國有地遭殃，連農田水利設施用地、區公所管理土地也難倖免。

「要提出具體改善對策，而非僅停留在清運層次。」謝舒凡批評，市府未針對「為何反覆遭棄置」、「如何防堵再犯」提出完整規畫，亂倒問題若僅事後清除，後續只會持續發生，警察、地政、民政、環保及農業局與相關中央單位應跨機關協調，研議監視設備布建、巡查機制、專責清運經費配置。

謝舒凡也要求農業局與環保局共同建立農膜回收制度，結合農會、產銷班，針對農膜集中使用時段設置區域化回收點，並建立分類、清運與再利用流程，提供農民合法且便利的回收管道。

農業局回應，農膜確屬可再利用農業資材，現階段已研議依農膜可回收與不可回收性質分類處理，並與地方農會合作推動集中收運。環保局則表示，農膜是可再利用，環境部也有輔導業者再利用，將配合提供後端清運與處理協助。

台南 環保局 農民 廢棄物 農業

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