台南農膜廢棄物亂象嚴重 被批未建立回收再利用機制

台南農業廢棄物非法棄置問題嚴重，議員指遭通報亂倒熱點增加快速，且遭棄置廢棄物中多數為農業使用後的地膜，針對農膜回收問題，議員批相較嘉義縣已有較明確回收輔導機制，台南目前僅提供業者資訊，缺乏完整回收SOP，農民無所適從，成為非法棄置主因之一，要求農業局和環保局合作提出解決方案。

市議員謝舒凡今於議會質詢指出，沿海地區農地及空地近期接連出現廢棄農膜及各式廢棄物遭非法棄置情形，短短數日內通報亂倒熱點由6處增至11處，部分地點甚至出現焚燒痕跡，環境髒亂嚴重，要求市府提出具體改善對策，而非僅停留在清運層次。

謝舒凡表示，5月14日已邀集地政局、環保局、農田水利署、國產署、區公所及各里長進行會勘，盤點多處遭亂倒地點，發現不僅國有地遭殃，連農田水利設施用地、區公所管理土地也難倖免。

謝舒凡批評，市府未針對「為何反覆遭棄置」、「如何防堵再犯」提出完整規畫，亂倒問題若僅事後清除，後續只會持續發生，要求警察局、地政局、民政局、環保局、農業局及相關中央單位應跨機關協調，研議監視設備布建、巡查機制及專責清運經費配置。

謝舒凡也要求農業局與環保局共同建立農膜回收制度，結合農會及產銷班，針對農膜集中使用時段設置區域化回收點，並建立分類、清運與再利用流程，提供農民合法且便利的回收管道。

農業局回應表示，農膜確屬可再利用農業資材，現階段已研議依農膜可回收與不可回收性質分類處理，並與地方農會合作推動集中收運。環保局則表示，農膜是可再利用，環境部也有輔導業者再利用，將配合提供後端清運與處理協助。

台南市議員批農業廢棄物非法棄置問題嚴重，短短數日內遭通報亂倒熱點已由6處增至11處，多數為農業使用後的地膜，應跨局處合作解決。圖／市議員謝舒凡提供

台南市議員批農業廢棄物非法棄置問題嚴重，短短數日內遭通報亂倒熱點已由6處增至11處，多數為農業使用後的地膜，應跨局處合作解決。圖／市議員謝舒凡提供

台南市議員批農業廢棄物非法棄置問題嚴重，短短數日內遭通報亂倒熱點已由6處增至11處，多數為農業使用後的地膜，應跨局處合作解決。圖／市議員謝舒凡提供

台南市議員批農業廢棄物非法棄置問題嚴重，短短數日內遭通報亂倒熱點已由6處增至11處，多數為農業使用後的地膜，應跨局處合作解決。圖／市議員謝舒凡提供