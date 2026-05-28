嘉義興建海水淡化廠公聽會 漁民憂鹵水影響養殖

經濟部水利署今天舉辦嘉義海水淡化廠BOT案公聽會，與會民眾擔憂海淡廠排放的鹵水會影響近海養殖，水利署表示，將在排放區及養殖區進行監測，運行後若發現鹽度異常會立即改善。

因應嘉義產業發展與民生用水的增加，水利署將在布袋港興建海水淡化廠，4月中第2次環評初審過關，今天在布袋鎮舉辦公聽會，民進黨立委蔡易餘與地方人士近百人與會表達意見。

與會民眾發言指出，臨近海域是牡蠣主要養殖區，沿岸都是漁塭也要抽取海水養殖魚貝類，深怕海淡廠排放高濃度鹵水影響養殖產業，要求加強監測，並要求有救濟、賠償及地方回饋。另外，也希望在布袋好美里及東石網寮兩處主要養殖區再辦說明會。

水利署表示，經模擬評估，海淡廠濃排水排放後40公尺，鹽度已接近原始狀況，目前規劃的排放口距離蚵棚3公里，影響有限，並將落實監測，每季至少1次，若發現鹽度異常，將立即改善設備、降低產水量及提高監測頻率，並在排放口設置24小時連續鹽度監測設備。

此外，救濟部分將參照新竹、台南案例，委託第三方公正機構評估，施工前進行溝通，先完成救濟，再啟動興建；施工中會進行環境改善，營運期間提供公益回饋。

蔡易餘則說，會協助在布袋好美里及東石網寮再辦說明會，與鄉親溝通，並請水利署與鎮公所及嘉義區漁會討論回饋、救濟及補償方式。

水利署表示，海水淡化廠將以填海造陸方式興建於嘉義縣布袋鎮布袋商港北防波堤內側，用地約6公頃，包含「海水淡化廠房及相關附屬設施」、「取排水設施」及「廠區植栽綠地」等。預計121年完工產水，產水規模每天10萬立方公尺。

嘉義地區現況每日供水規模約35.8萬噸，需求約32萬噸，然而未來納入大南方新矽谷及產業園區用水成長需求增加，預估130年每日需水量約42.4萬噸。