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休館逾4年…台灣鹽博館展開修復 預估明年底重新開幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

休館逾4年的台灣鹽博物館將華麗轉身，雲嘉南濱海國家風景區管理處近日投入9200萬元修復，已全面開工，將引進科技藝術打造沉浸式體驗，預計明年底重新開幕。

位於七股遊客中心旁的台灣鹽博物館，2003年硬體完工，博物館獨特的雙金字塔型（仿鹽堆）外觀吸睛。2005年1月正式開幕，由台鹽退休人員組成的「鹽光文教基金會」承接並對外營運，是台灣首座也是唯一以鹽產業為主題的博物館。

不過建物及設備日趨老舊無力維修，2022年1月在營運將近17年後，交由交通部觀光署進行大規模硬體轉型改造，最近傳出喜訊，在中央挹注9200萬元經費，雲嘉南風管處啟動全面升級與空間整修計畫，將以「台灣鹽產業展示館」新面貌重新登場。

處長徐振能說，本次改造工程將聚焦於兩大核心：一、空間機能全面升級，重新規畫館內動線，全面更新建築硬體設備，並增設充滿設計感「文創商店區」與「餐廳用餐區」，提升旅客停留體驗與便利性。

二、導入科技藝術策展，顛覆傳統博物館靜態框架，未來展演將引進時下最夯科技藝術與互動手法，優化鹽產業文史展示，讓歷史動起來，帶給遊客沉浸式感官震撼。 　　

雲嘉南管理處指出，整修工程推估約280天，後續相關消防等設施驗收申請及籌設，預計明年底重新開幕，「台灣鹽產業展示館」將與鄰近「七股遊客中心」及「七股鹽山」強強聯手，構築出更完整區域遊憩核心。不僅將轉型為雲嘉南濱海的觀光新地標，更將為地方發展注入永續觀光新動能。

休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
休館逾4年台灣鹽博館展開修復， 預估明年底重新開幕。示意圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

台鹽 博物館

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