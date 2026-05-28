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南市勞工局助弱團電商行銷 端午指定商品9折早鳥價

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市勞工局助弱團電商行銷，端午指定商品9折早鳥價等優惠。記者謝進盛／翻攝
南市勞工局助弱團電商行銷，端午指定商品9折早鳥價等優惠。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局結合晴天創意築夢坊及庇護工場，與露天市集電商平台推出端午節系列商品，限時期限內下單，享指定商品享9折早鳥價等不同優惠，籲請消費者以實際行動支持就創業。

端午腳步接近，南市勞工局今辦記者會行銷端午系列商品，勞工局長王鑫基表示，勞工局輔導成立「庇護工場」及「晴天創意築夢坊」，協助身心障礙朋友及特定對象就業及發展創業，透過銷售手作藝品及特色美食，拓展行銷通路。

勞工局說，今年端午節檔期於露天市集電商平台推出多款晴天坊及庇護工場系列商品，主打「左手香沐浴皂」、「真皮包中零錢包」、「馬上粽針織吊飾」等商品。另推出「午時洗沐禮盒」、「好運粽來禮盒」、「包起好運袋著走禮盒」。

還有菩提澄園庇護工場「素粽禮盒」、喜憨兒台南庇護工場「粽夏派對禮盒」、小品食光烘培庇護工場「粽麼這麼可愛，粽是想送你」、「小品圓舞曲」等特色禮盒，提供民眾多元送禮選擇。

庇護工場也推出多樣端午節慶禮盒；喜憨兒庇護工場推出「粽夏派對禮盒」；以創意冰粽將盛夏風味融入楊枝甘露、甘蔗清茶與桑葚莓果中，搭配經典不敗紅豆、花生及芝麻口味。

另外，還有人氣東坡肉粽與餡料豐富板栗蔬食粽；菩提澄園庇護工場推出「素粽禮盒」，以花生香菇傳承古早味，嚴選飽滿花生、香菇、栗子與素鴨肉入餡，搭配獨家秘製香料，層層堆疊出濃郁香氣與豐富口感。小品食光烘培庇護工場推出純手工拼接粽子造型餅乾，使用抹茶製成，入口散發溫潤茶韻與微甜香氣，「小品圓舞曲」則是酥鬆細緻、甜而不膩的法式雪球。

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，勞工局晴天坊即日起至6月20日於露天市集電商平台(https://minority.cyberbiz.co/)推出限定端午禮盒，6月10日前消費指定商品下單享9折優惠，消費滿500元再送限定好禮，陸續推出相關優惠敬請關注「晴天創意築夢坊」臉書及電商平台資訊。

南市勞工局助弱團電商行銷，端午指定商品9折早鳥價等優惠。記者謝進盛／翻攝
南市勞工局助弱團電商行銷，端午指定商品9折早鳥價等優惠。記者謝進盛／翻攝

南市勞工局助弱團電商行銷，端午指定商品9折早鳥價等優惠。記者謝進盛／翻攝
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電商 勞工局 端午節

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