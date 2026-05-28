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嘉義「幕光織城」主題活動6/27起隆重登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義之心城市願景館以「幕光織城：以影像說書，再現木都光和影」為主題，將於115年6月至9月推出六場主題放映與跨界對談。願景館轉化為一座期間限定的「城市電影院」，透過放映空間氛圍營造、主題影像策展與映後交流，引領市民走入嘉義的光影記憶之中，重新想像嘉義未來的模樣。

「幕光織城」中的「幕」，既是電影銀幕，也是城市舞台；「光」則象徵記憶被重新照亮的瞬間；而「織城」則代表人、空間與文化在城市中的交織連結。活動將從《在老屋裡尋路》與《退休計畫：木送》看見木屋修復背後的居住想像與鄰里關係；從《阿和今日不放片》重新思考戲院熄燈後的城市空間再利用；透過《落路》探討宮廟文化與城市包容性；接著邀請阮劇團編劇吳明倫分享如何將地方文化轉譯為當代表演語彙，最後則是《一個人的城市》探索獨立表演者如何用身體探尋城市的感性尺度。

黃敏惠市長表示，城市的發展不只是硬體建設的更新，更重要的是文化記憶與生活感受如何被保留下來。嘉義市近年持續推動舊城創新生與影視新協力等十大旗艦計畫，除了空間治理，更希望透過文化參與，讓市民重新建立與城市之間的情感連結，特別是最近許多電影場景，都在這座城市發生，希望透過影像的紀錄與延續，交織我們對於這座城市的情感。而「幕光織城」是以電影放映的形式，讓願景館成為一處能停留、觀看與交流的公共場域，讓城市故事不只是被閱讀，更能被感受。

市府都市發展處許懷群處長表示，願景館長期作為市民認識城市政策與未來藍圖的重要平台，今年則以「城市電影院」為策展概念，透過影像敘事取代傳統展板，讓民眾在沉浸式的觀影氛圍中，重新觀看嘉義市的街景、歷史與人群。透過放映空間的轉化，觀眾不只是參與活動，更像走進一間承載城市記憶的戲院，在光束投映之間，重新感受城市的呼吸與溫度。

市府都市發展處指出，若說都市藍圖描繪的是城市的骨架，那麼電影與紀錄影像所留下的，便是城市真正的肌理與情感。本次系列活動以「木屋再生與技藝」、「城市的更迭演化」、「藝術的日常實踐」三大核心面向出發，透過影像放映與跨域對談，讓市民在觀影過程中，重新理解嘉義作為「木都」的文化紋理與城市性格。

《幕光織城》系列活動將於6月至9月陸續推出六場主題活動，涵蓋電影放映、城市講堂與跨域交流，歡迎市民朋友追蹤「嘉義之心城市願景館」Facebook 粉絲專頁，掌握最新活動資訊與報名消息，一同走進願景館，在光影流轉之間，觀看屬於嘉義的城市電影。活動首場將於6月27日（六）晚間登場，選映「嘉有木屋」第二期整建維護紀錄片《在老屋裡尋路》，並邀請導演陳君宥與南華大學建築系教授陳正哲進行映後對談，從老屋修復、巷弄社會學與地方安居等角度，帶領民眾深入理解嘉義木都文化背後的生活韌性。

聚傳媒

電影 嘉義 策展

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