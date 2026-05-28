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「2026東門城外遊香洋」6/6-7登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

由臺南市政府觀光旅遊局攜手臺南市關廟青文化協會共同舉辦的「2026東門城外遊香洋」活動，將於6月6日、7日兩天在關廟大潭埤旺萊公園熱鬧登場。活動結合在地鳳梨產業、水域遊憩、生態導覽及單車小旅行等多元內容，打造融合自然、人文與低碳旅遊特色的夏日盛會，邀請民眾走進關廟，感受最具魅力的臺南夏日風情。

臺南市長黃偉哲表示，關廟舊稱「小香洋民社」，相傳早年稻作收成時，金黃色稻浪隨風搖曳、稻香四溢，景致宛如海洋，因此得名「香洋」。如今關廟已成為全臺知名鳳梨產地，希望透過「東門城外遊香洋」活動，推廣大潭埤旺萊公園及周邊特色景點，串聯地方產業與深度旅遊體驗，讓更多民眾認識關廟獨特的文化底蘊與觀光魅力。

觀光旅遊局長林國華表示，今年活動內容豐富精彩，除了街頭藝人演出外，更規劃龍舟板、SUP立式划槳及獨木舟等熱門水域遊憩體驗活動，邀請民眾把握機會、手刀報名。現場也設有小農美食市集與DIY手作活動，適合親子同遊、大小朋友一起同樂。活動第二天更加碼推出單車小旅行及大潭埤濕地生態導覽，帶領民眾以深度旅遊方式探索關廟之美，體驗最「旺」的夏日旅程。

適逢關廟鳳梨盛產季，為推廣在地農特產品，關廟區農會特別提供限量鳳梨作為活動限定好禮，將於兩日活動期間搭配現場打卡活動，在特定時段發送鳳梨兌換券。此外，關廟區公所也配合活動，於6月6日至7日開放大潭埤旺萊公園戲水池，讓小朋友可以盡情玩水放電。大朋友則能體驗各式水域活動，共享夏季限定的戶外時光。

聚傳媒

臺南 黃偉哲 觀光

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