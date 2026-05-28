台南AI教育再添火力 AMD捐贈31台AI筆電助培育科技人才

台南市推動AI與機器人教育再獲企業支持，美商超微半導體股份有限公司台灣分公司（AMD）捐贈31台AI筆記型電腦給台南市政府教育局，將配置在AI創學中心，今下午舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝AMD以實際行動支持台南科技教育發展。

AMD台灣分公司業務總監黃斐雯表示，台灣在科技領域已具備深厚基礎，且相較於過去，現代孩童擁有更優質的教育資源，實屬幸福；此次捐贈不僅是硬體設備補充，更希望藉此提升數位素養，讓學生從小就能接觸AI啟發與STEAM教育，為台灣未來AI啟發厚植國際競爭力。

黃偉哲則說，台南近年積極建構數位與AI學習環境，日前已率先購買50台高效能AI筆記型電腦，提供10所AI教育重點學校外，此次獲得AMD台灣分公司再捐贈31台AI筆記型電腦，將配置在位於安定區的台南市AI創學中心，提供師生前往課程研習實作時使用。

教育局說明，台南預計採購共2000台AI筆電，此次AMD捐贈的AI筆記型電腦可針對程式撰寫、模擬測試、資料分析及任務除錯等進行學習，也希望透過善用各界資源，持續深化台南培養機器人教育與AI應用等課程。

台南市推動AI與機器人教育，預計採購共2000台AI筆電，支援師生進行機器人操作、AI應用及科技課程。記者萬于甄／攝影