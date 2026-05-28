快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

聽新聞
0:00 / 0:00

台南AI教育再添火力 AMD捐贈31台AI筆電助培育科技人才

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
美商超微半導體股份有限公司台灣分公司（AMD）捐贈31台AI筆記型電腦給台南市政府教育局，將配置在AI創學中心，今下午舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲（右三）代表受贈。記者萬于甄／攝影
美商超微半導體股份有限公司台灣分公司（AMD）捐贈31台AI筆記型電腦給台南市政府教育局，將配置在AI創學中心，今下午舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲（右三）代表受贈。記者萬于甄／攝影

台南市推動AI與機器人教育再獲企業支持，美商超微半導體股份有限公司台灣分公司（AMD）捐贈31台AI筆記型電腦給台南市政府教育局，將配置在AI創學中心，今下午舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝AMD以實際行動支持台南科技教育發展。

AMD台灣分公司業務總監黃斐雯表示，台灣在科技領域已具備深厚基礎，且相較於過去，現代孩童擁有更優質的教育資源，實屬幸福；此次捐贈不僅是硬體設備補充，更希望藉此提升數位素養，讓學生從小就能接觸AI啟發與STEAM教育，為台灣未來AI啟發厚植國際競爭力。

黃偉哲則說，台南近年積極建構數位與AI學習環境，日前已率先購買50台高效能AI筆記型電腦，提供10所AI教育重點學校外，此次獲得AMD台灣分公司再捐贈31台AI筆記型電腦，將配置在位於安定區的台南市AI創學中心，提供師生前往課程研習實作時使用。

教育局說明，台南預計採購共2000台AI筆電，此次AMD捐贈的AI筆記型電腦可針對程式撰寫、模擬測試、資料分析及任務除錯等進行學習，也希望透過善用各界資源，持續深化台南培養機器人教育與AI應用等課程。

台南市推動AI與機器人教育，預計採購共2000台AI筆電，支援師生進行機器人操作、AI應用及科技課程。記者萬于甄／攝影
台南市推動AI與機器人教育，預計採購共2000台AI筆電，支援師生進行機器人操作、AI應用及科技課程。記者萬于甄／攝影

美商超微半導體股份有限公司台灣分公司（AMD）捐贈31台AI筆記型電腦，為台南AI與機器人教育再添重要學習資源，市長黃偉哲（左四）今也頒發感謝狀致意。記者萬于甄／攝影
美商超微半導體股份有限公司台灣分公司（AMD）捐贈31台AI筆記型電腦，為台南AI與機器人教育再添重要學習資源，市長黃偉哲（左四）今也頒發感謝狀致意。記者萬于甄／攝影

AMD 台南 黃偉哲

延伸閱讀

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

「義守大學勇奪企業最愛南部私校冠軍雙榜！AI教育與產學模式培育新人才」

教育部「AI方舟計畫」2大核心 應用延伸至師培端做模擬教學

AI人才方舟計畫4年117億 「以軟帶硬」中央地方分工

相關新聞

保育危機！濁水溪出現大批流浪犬 追逐覓食的東方白鸛

雲林縣出生的3隻東方白鸛幼鳥已開始離巢學飛，常在濁水溪畔覓食。近日鳥友發現包括親鳥與幼鳥覓食常被流浪犬追逐，全安堪虞，好幾次差點飛回不了巢，雲彰兩地保育人士合作啟動保護機制，雲林已安置6隻流浪犬，保護棲地安全。日本專家也於下月來座談現勘。

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬...台南永康「阿妹」也找到了

飼主20萬重金懸賞走出的米克斯愛犬奏效！台南「阿妹」今上午許已在永康區大灣路一處水溝尋獲，且毫髮未傷，會依約給予尋獲者20萬獎金。

休館逾4年…台灣鹽博館展開修復 預估明年底重新開幕

休館逾4年的台灣鹽博物館將華麗轉身，雲嘉南濱海國家風景區管理處近日投入9200萬元修復，已全面開工，將引進科技藝術打造沉浸式體驗，預計明年底重新開幕。

南市勞工局助弱團電商行銷 端午指定商品9折早鳥價

台南市政府勞工局結合晴天創意築夢坊及庇護工場，與露天市集電商平台推出端午節系列商品，限時期限內下單，享指定商品享9折早鳥價等不同優惠，籲請消費者以實際行動支持就創業。

台南AI教育再添火力 AMD捐贈31台AI筆電助培育科技人才

台南市推動AI與機器人教育再獲企業支持，美商超微半導體股份有限公司台灣分公司（AMD）捐贈31台AI筆記型電腦給台南市政府教育局，將配置在AI創學中心，今下午舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝AMD以實際行動支持台南科技教育發展。

太貴！A71型腸病毒疫苗一劑4千元 雲林議員籲請政府補助弱勢

進入腸病毒高峰期，A71型疫苗白費施打一劑要價四千元？雲林縣議員曾博鴻等人今天質詢疫苗太貴，打疫苗成為家庭沈重負擔，要求縣府補助弱勢。縣府指出，腸病毒有不同種類，疫苗施打要能「對症下藥」，縣府計畫從孕期到出生的幼兒施打RSV呼吸道融合病毒疫苗，做較全面性的保護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。