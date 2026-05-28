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太貴！A71型腸病毒疫苗一劑4千元 雲林議員籲請政府補助弱勢

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
A71型腸病毒疫苗很貴，縣議員曾博鴻、陳乙辰等人今天質詢，籲請縣府補助弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
A71型腸病毒疫苗很貴，縣議員曾博鴻、陳乙辰等人今天質詢，籲請縣府補助弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影

進入腸病毒高峰期，A71型疫苗白費施打一劑要價四千元？雲林縣議員曾博鴻等人今天質詢疫苗太貴，打疫苗成為家庭沈重負擔，要求縣府補助弱勢。縣府指出，腸病毒有不同種類，疫苗施打要能「對症下藥」，縣府計畫從孕期到出生的幼兒施打RSV呼吸道融合病毒疫苗，做較全面性的保護。

去年疾管署統計全國有19例腸病毒感染併發重症病例，其中1例在雲林，治療後痊癒，今年縣內尚無重症案例， 但目前因腸病毒停課7天的幼兒園、國小共有5班。

縣議員曾博鴻、陳乙辰、蔡明水今天在定期會質詢。曾博鴻說，目前腸病毒疫苗只有A71型疫苗，且需自費施打，至少需接種2至3劑才有保護作用，目前市面打一劑國光疫苗要價4000元，高端疫苗也要4300元，對弱勢、低收、中低收家庭而言，是筆不小負擔，盼縣府能提供補助。

蔡明水也說，南投縣府早在前年就推出免費為弱勢、低收、中低收家庭幼童施打免費腸病毒疫苗，目前台北、新北、桃園、台中也全額補助接種，盼縣府也能參酌，研擬相關補助辦法。

陳乙辰表示，雲林萬寶龍計畫實施兩年成功催生出逾1.1萬新生兒，後續是否縣府能夠保護幼兒的健康安全也至關重要，是否可先對弱勢家庭兒童提出免費接種，後續再視推行情況再進一步研擬全縣幼兒免費施打。

縣長張麗善表示，目前腸病毒類型多，若僅單一型疫苗可能無法精準達到防疫效果，會持續討論A71疫苗的可行性，不過，縣府推出3大疫苗免費接種政策，其中包括輪狀病毒疫苗，將提供出生滿6至24周幼兒免費施打2劑疫苗。

此外，也將全面提供孕婦接種RSV（呼吸道融合病毒）疫苗，張麗善說，透過孕婦施打再經胎盤吸收，降低新生兒下呼吸道感染風險，第三項則是弱勢長者免費接種帶狀皰疹政策，相關辦法和資訊將於下周一公布。

腸病毒 疫苗 雲林

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