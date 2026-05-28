保育危機！濁水溪出現大批流浪犬 追逐覓食的東方白鸛

雲林縣出生的3隻東方白鸛幼鳥已開始離巢學飛，常在濁水溪畔覓食。近日鳥友發現包括親鳥與幼鳥覓食常被流浪犬追逐，全安堪虞，好幾次差點飛回不了巢，雲彰兩地保育人士合作啟動保護機制，雲林已安置6隻流浪犬，保護棲地安全。日本專家也於下月來座談現勘。

台灣第1對野外繁殖成功的瀕危珍稀東方白鸛，3隻小白鸛5月18日成功展翅起飛，連日來每天隨著親鳥四處學飛覓食，眾多鳥友從築巢孵育到幼鳥長大的約半年來，無時無育守在現場嚴密監護紀錄，鳥友說，3隻可愛幼鳥被稱為「大寶」「二寶」「三寶」，為保護牠們安全，隨時追蹤掌握往返去向，估計約再過一周可能就會正式離巢。

自然生態攝影師蘇家弘指出，許多愛鳥人士很辛苦守候拍攝，5月24日下午發現濁水溪畔的覓食區，出現10多隻的流浪犬，有時還會追逐低飛覓食的東方白鸛，顯示棲地危機。不只親鳥，連3隻小白鸛安全也受威脅，令人憂心，希望公部門能協助保育。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，流浪犬通常在清晨或傍晚出現，3隻幼鳥才學飛不久，被狗追逐後體力變弱，甚至無力飛回鳥巢，因被狗追逐干擾，有時提早飛回巢休息，相對使覓食量減少，體力也會變差，大家很擔心。

吳明宜指出，這3隻在台灣出生的東方白鸛，是全球緯度最低繁殖的公開紀錄，協會預定於6月9日在麥寮生活美學館舉辦研討會，邀請日本學者專家佐竹節夫、菊地直樹等人前來交流，針對大家所擔心的守護議題進行研討。

雲林縣議員洪如萍也要求縣府加強保護措施，動植物防疫所表示，除保育人士自組保護小組，也已派員到濁水溪畔誘捕，目前安置6隻流浪犬，後續會持續配合林保署南投分署、第四河川分署及對岸的彰化縣府進行保育工作。

林保署南投分署表示，將針對鄰近保安林及周邊遊蕩犬出沒熱點，加強巡管，降低遊蕩犬聚集，共同維護東方白鸛及野生動物棲息安全。

東方白鸛親鳥帶幼鳥在濁水溪畔覓食，引來大批流浪犬聚集虎視眈眈，保育人士對涉危珍稀鳥類保育感到憂心。圖／蘇家弘提供

自然生態攝影師蘇家弘拍攝到流浪犬追逐東方白鸛的畫面，並對涉危珍稀鳥類保育感到憂心，希望政府能協助保育。圖／蘇家弘提供