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台灣國際農機展登場 翁章梁試用農機鼓勵農民申請補助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，展出大型農機、智慧農機、無人機等。圖／嘉義縣政府提供
第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，展出大型農機、智慧農機、無人機等。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天舉辦國際農機展宣傳記者會，第20屆台灣國際農業機械暨資材展將於5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，集結近250家廠商超過700個展攤，展出大型農機、智慧農機、無人機、農機附掛設備及永續農業資材，農民可在8月31日前申請農糧署省工高效及碳匯農機補助實施計畫，減輕購置農機具負擔。

縣長翁章梁說，農機展在本周末登場，呈現農業智慧化最新成果，展品涵蓋耕作、施肥、採收與田間管理等層面，現場免費入場，若符合條件者能使用農糧署補助，一般家庭可購買小型工具或是嘉義優鮮產品，代耕業者也能汰換現有設備，用更省工的智慧農業設備。

現場設置農機與無人機動態展示區，透過直接操作與互動體驗，讓民眾零距離感受智慧農業的魅力。

台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽說，台灣農業發展正站在AI浪潮上，新型機械包含在天空飛的高精準定位植保機，以及搭載影像辨識且零碳排的電動曳引機及重耕機，還有山區適用烏殼綠履帶破碎機等產品，透過智慧農業與工業科技雙重並進，提升田間工作效率。

農糧署農業資源組長洪宏毅說，面對農工老化及缺工問題，政府發展農業智慧化，2019年推動農機補助，截至去年底投入總經費超過76億，補助購買智慧農機具近25萬台，有超過20萬名農民受惠，配合國家淨零政策，希望農民汰換老舊燃油農機，改用低碳農機。

縣府農業處表示，為鼓勵農民採購新型智慧低碳農機具，現行電動農機補助基準從三分之一提高到二分之一，中小型30馬力以下農機可跟當地農會申請；另也有大型農機補助，購買曳引機等可向農糧署各分署申請，歡迎全台農民參觀展覽，購買農機具並申請補助。

第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，展出大型農機、智慧農機、無人機等。圖／嘉義縣政府提供
第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，展出大型農機、智慧農機、無人機等。圖／嘉義縣政府提供

第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，縣長翁章梁今天視察新型農機。圖／嘉義縣政府提供
第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，縣長翁章梁今天視察新型農機。圖／嘉義縣政府提供

第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，縣長翁章梁今天試用農機具，並鼓勵農民申請補助。圖／嘉義縣政府提供
第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日至6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，縣長翁章梁今天試用農機具，並鼓勵農民申請補助。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 農民 嘉義

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