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道路標線、限速「陷阱」多 南市議員拋訂「駕駛專注」自治條例

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市李宗翰質詢交通局長王銘德，建議比照日本道路要有「預告前方路口狀況」。圖／李宗翰提供
台南市李宗翰質詢交通局長王銘德，建議比照日本道路要有「預告前方路口狀況」。圖／李宗翰提供

台南市議員李宗翰今天在市政總質詢拋出訂定「台南市駕駛專注管理與交通設計自治條例」構想，主張交通治理應從「裁罰治理」走向「設計治理」，建立跨局處最低共識與防呆機制，改善目前交通局、工務局與警察局各自為政情況；台南市政府表示，將綜合議員建議與近年改善經驗進一步研議。

李宗翰指出，現行交通治理常出現「道路鼓勵速度、執法懲罰速度」的矛盾現象，許多超寬道路搭配低速限與科技執法，導致道路設計與交通管理方向不一致，草案規劃明定速限50公里以下道路，若無特殊理由，車道寬度不得超過3.25公尺，避免陷入「路越大越安全」迷思。

他表示，道路越寬，車速越難控制，最後又得依賴測速照相與科技執法形成惡性循環，「如果一條路一直拍照取締，但事故型態始終沒改善，問題可能不在人民，而在道路本身」。

李宗翰也強調，「好的道路，不應讓人民最後一秒做決策」，建議可參考日本提前預告、漸進導引及道路一致性的設計概念，讓駕駛人提早完成判斷。他批評，台南部分道路缺乏提前導引，用路人常到路口前一刻才急忙切換車道，加上突然縮口、暴力槽化、突出式庇護島等設計，迫使駕駛人在短時間內進行高壓判斷。

李宗翰提到，台南市有許多道路設計過寬引導用路人加速，卻套進40、50公里的時速限制，最後搭配測速照相取締，治理觀念自相矛盾；還有工務局對行人庇護島的想像跟交通局有所衝突矛盾，難怪道路工程跟標線設計永遠都搭不上線，效率低落的地方塞車，效率過高的地方又要取締。

李宗翰說，自治條例目標是建立降低認知負荷、強制要求道路標線提前導引與人因工程為核心的新交通治理方向，跨局處治理、道路理解性與智慧交通回饋改善等概念。

市長黃偉哲表示，目前台南並無提前預告標準，如果中央規定一致性標準，市府配合中央一致規定，若是中央無一致性規劃，市府可參考日本等國家設計，研議訂定適合的標準。

黃偉哲強調，測速照相罰款並非市府經費主要來源，也不希望民眾因未能獲得適度警示而受罰，未來市府將研議針對熱門開單地點設置緩衝、增加速限警示等方式，提醒駕駛者注意道路減速，進而免於受罰。

交通局指出，目前已完成117處附加式左轉車道，改善行車安全與紓解效率，未改善路口也已增設車道預告標誌，後續將持續盤點優化。庇護島部分，市府要求新設時須退縮分隔島及行穿線，並加強導引設施，避免車輛碰撞；事故頻繁路口將再檢討調整。

台南市李宗翰建議比照日本道路要有「預告前方路口狀況」。圖／李宗翰提供
台南市李宗翰建議比照日本道路要有「預告前方路口狀況」。圖／李宗翰提供

台南市李宗翰質詢市長黃偉哲提醒「好的道路，不應讓人民最後一秒做決策。」。圖／李宗翰提供
台南市李宗翰質詢市長黃偉哲提醒「好的道路，不應讓人民最後一秒做決策。」。圖／李宗翰提供

台南市李宗翰指許多道路超寬卻搭配低速限與科技執法或照相執法，讓駕駛未能直覺減速被開罰，形同「陷阱」。圖／李宗翰提供
台南市李宗翰指許多道路超寬卻搭配低速限與科技執法或照相執法，讓駕駛未能直覺減速被開罰，形同「陷阱」。圖／李宗翰提供

台南 科技執法

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