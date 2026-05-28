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巧新傳愛見成果！不景氣世展會求助家庭增加 148名貧童待援

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
巧新基金會執行長黃冠昌與世展會中辦主任徐本強訪視跆拳道教學成果。記者蔡維斌／翻攝
巧新基金會執行長黃冠昌與世展會中辦主任徐本強訪視跆拳道教學成果。記者蔡維斌／翻攝

雲林巧新科技公司五年來關懷世界展望會雲嘉地區兒少，透過助學金、課後照顧班、跆拳道班及阿里山鄒天使文化隊，讓孩子學習並發展潛能，雲林縣福德巧新社福慈善基金會執行長黃冠昌今天探訪跆拳隊，並在豔陽高照下與企業志工陪伴課後班孩子走進火龍果田食農交流，看見成果。

世展會表示，目前雲嘉地區共服務3298名兒童及家庭，其中雲林1740人，除提供教育與生活支持，也開辦課後照顧、多元培力及才藝發展，陪伴孩子探索潛能、建立自信，見證孩子成長和發展，受全球經濟變動影響，近年求助家庭持續增加，目前雲嘉地區尚有148位弱勢兒少待援，懇請社會大眾踴躍加入資助兒童或定期捐款。

福德巧新基金會執行長黃冠昌與世展會中辦主任徐本強訪視跆拳班的孩子，教練劉家祥表示，孩子透過跆拳鍛練學會自律、責任感及面對挫折與挑戰的能力，藉由段位進階、參加比賽提升孩子的自信心，建立正向成長基礎。

練跆拳三年的「小昇」多次在縣長盃賽事獲得佳績，還獲得黑帶榮耀。幾位跆拳小將也認為，這不只是運動練身，更是面對挑戰、突破自我的重要課程。黃冠昌更與多位企業志工一起到火龍果田，體驗在地青農的食農教育，除親手採摘，更透過導覽解說，認識火龍果的栽種方式、生長環境及家鄉農業特色，同時也實作火龍果創意料理。

「去年一起做的椅子我還在用！」 參與課照方案四年的「小儀」，從原本事事依賴他人，如今已成為課照班小老師，不僅會照顧年幼的妹妹，也在快樂中學習，自我成長。

黃冠昌說，每年的訪行親眼看見孩子的成長，讓企業覺得方案經費上的支持，相當值得。徐本強也說，孩子是改變未來世界的關鍵，邀請各界踴躍參與「國內助學行動」及「投資豐盛生命」，攜手孩子打破機會不平等的困境，跨越貧窮阻礙追夢，翻轉未來。愛心捐款專線05-2310379分機104楊專員。

巧新科技志工陪伴與孩子走進火龍果田，體驗食農教育，並實作創意料理。記者蔡維斌／翻攝
巧新科技志工陪伴與孩子走進火龍果田，體驗食農教育，並實作創意料理。記者蔡維斌／翻攝

巧新科技志工陪伴與孩子走進火龍果田，體驗食農教育。記者蔡維斌／翻攝
巧新科技志工陪伴與孩子走進火龍果田，體驗食農教育。記者蔡維斌／翻攝

阿里山 雲林 世界展望會

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