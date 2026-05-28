不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬...台南永康「阿妹」也找到了

飼主20萬重金懸賞走出的米克斯愛犬奏效！台南「阿妹」今上午許已在永康區大灣路一處水溝尋獲，且毫髮未傷，會依約給予尋獲者20萬獎金。

家住台南永康的吳小姐6天前發現愛犬「阿妹」不見蹤影，前天在「永康大小事」貼文，指米克斯愛犬「阿妹」是在22日下午4時40分許在永康區大灣路942巷449巷一處玉米田走失，「阿妹」已12歲，特徵有項圈，無圈繩，個性貪吃，不太親人。為找回「阿妹」，除向派出所備案，也表示願意懸賞20萬元。

由於數天前才傳出雲林米克斯犬「陳美琪」在飼主懸賞50萬元後順利尋回，這起類似事件再度引起外界關注，不少人加入「協尋阿妹」任務。

結果今上午傳出好消息，吳小姐已在網路表示，「阿妹」已在走失附近的永康區大灣路42巷一處「水洞」中順利找到；吳小姐說，阿妹應是散步時走到旁邊水洞，結果迷路了，很謝謝網友們的幫忙，會依約定給尋獲者獎金。

20萬懸賞米克斯愛犬奏效！台南永康「阿妹」今上午找到了。記者謝進盛／翻攝

20萬懸賞米克斯愛犬奏效！台南永康「阿妹」今上午找到了。記者謝進盛／翻攝