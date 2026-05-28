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台南拚綠電屋頂型光電占新增量8成 鼓勵申請加速補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
說明會現場吸引不少民眾參與與瞭解。圖／台南市經發局提供
說明會現場吸引不少民眾參與與瞭解。圖／台南市經發局提供

台南市截至2025年度底止，台南屋頂型太陽光電備案容量達 2194.6MW，與前一年度相比成長 10.88%，佔全市太陽光電裝置量約 44%。2025年度台南新增264MW光電備案容量中，高達81%來自屋頂型太陽光電，屋頂型太陽光電目前已是台南再生能源成長主力。

為配合中央政策推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，南市經發局昨天與台南市建築師公會合辦說明會，針對補助計畫申請條件及機制、建築物設置太陽光電相關法規及設置案例分享進行交流，期望透過建築專業與綠能政策結合，全面提升台南市屋頂型太陽光電的設置品質、安全性與城市用電韌性。

經發局長張婷媛表示，經濟部於今年3月修正「再生能源發電設備設置管理辦法」，進一步強化小型屋頂型太陽光電設施安全管理，包含光電模組設置結構須可承受5400Pa風壓 (約可抵禦17級強烈陣風)，且完工併網後應定期辦理檢驗維護等規範，以提升設施抗風能力與結構安全。此次說明會也特別針對建築物設計整合、結構安全評估及後續維運責任等面向進行說明，協助建築專業人員瞭解最新管理方向，確保設置案場之安全性。

經濟發展局補充，針對已設置太陽光電的建築物，建議委由專業技師協助確認既有結構安全及設備固定狀況；尚未設置的合法建築物屋頂，也可評估設置太陽光電設備，並申請台南市今年度「補助家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。其中一般屋頂型太陽光電設備補助每瓩3000元，最高補助30萬元；若採自發自用、餘電躉售並加裝自動電源切換開關 (Automatic Transfer Switch，縮寫ATS) 者，補助提高為每瓩2萬元，單一棟建築物最高可補助200萬元，鼓勵民眾朝提升用電韌性方向規劃。

經發局指出，屋頂型太陽光電具備不額外占用土地、兼顧建築遮陽降溫與節能減碳等多重效益。不僅增加綠電供應，也提升能源自主性與城市韌性，是推動淨零轉型的重要策略之一。

經發局今年將辦理12場說明會；除與區公所合辦，這場與建築師公會合辦，目的是讓民眾瞭解屋頂申設太陽光電的相關建築安全、結構設計等。

今年度的補助計畫已公告於台南陽光電城資訊網(https://reip.tainan.gov.tw/屋頂加速專區)，可至網站查詢最新資訊，或撥打本府「經濟發展局能源科專線 (06-6351458)」或「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫-專案辦公室 (06-6327019)」洽詢。

另有關合法建物屋頂涉及既有違章建築情形，經發局表示，目前合法建物屋頂存有違章建築者，皆須依據中央「設置屋頂太陽光電免請領雜項執照處理原則」辦理，並非開放所有違章建築物。

經發局說明，案場須經工務單位確認其「設置場址」與「不影響公共安全且不妨礙違章建築處理」，取得「違章諮詢表」合格證明及專業技師簽證，始得依法申請屋頂型太陽光電。

經發局強調，原本違建屋頂並不會因為設置合法太陽光電系統就變成「就地合法」。市府將持續在安全、合法與永續原則下推動再生能源發展，讓更多市民共享綠能轉型成果。

屋頂型太陽光電不額外占用土地，兼具遮陽降溫等多重效益，已成為台南再生能源成長主力。圖／台南市經發局提供
屋頂型太陽光電不額外占用土地，兼具遮陽降溫等多重效益，已成為台南再生能源成長主力。圖／台南市經發局提供

說明會現場由專家解說屋頂設置太陽光電的相關建築安全、結構設計等規範。圖／台南市經發局提供
說明會現場由專家解說屋頂設置太陽光電的相關建築安全、結構設計等規範。圖／台南市經發局提供

屋頂太陽光電抗風標準宣導圖卡，期能讓更多人響應能源自主。圖／台南市經發局提供
屋頂太陽光電抗風標準宣導圖卡，期能讓更多人響應能源自主。圖／台南市經發局提供

太陽光電 再生能源 台南

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