東區好市多 台南市府：沒同意設加油站

好市多台南二店進駐東區副都心，議員指選址對周邊交通衝擊太大，要求市府慎重評估加油站設置必要性，市長黃偉哲表示，業者曾向市府提構想，但市府尚未同意，現階段核定內容不含加油站設置，會嚴格把關。

議員李宗霖表示，好市多二店進駐雖帶動發展，但規畫的全自助加油站將吸引大量外車，不僅造成周邊道路嚴重阻塞，更違背鐵路地下化新車站周邊大眾運輸導向發展（ＴＯＤ）精神，降低民眾搭大眾運輸意願。

他指出，若新車站綠園道出口迎面而來是加油站與車流，將破壞連續性綠蔭空間；另外，加油站設立，因油價便宜會吸引北高雄路竹、茄萣等區民眾消費，恐加重交通亂象。

李宗霖提醒，崇明路無法負荷車流，市府須引導車流從崇德路疏通，規畫綠園道出入口銜接方式，建議參考南紡購物中心模式規畫車道設計，確保巴克禮公園周邊維持寧靜區域。

黃偉哲指出，目前市府沒有同意，若業者未來提加油站設置申請，須依法規送件審查，加油站設置涉及交通動線、公安、環境影響及周邊居民權益等多面向評估，市府會審慎嚴格把關，地方對此議題有諸多意見，市府會納入評估對周邊交通與生活環境可能帶來的影響，確保公共利益優先。

交通局長王銘德表示，基地建築物需業者提送交通衝擊影響評估報告，針對衍生交通量、停車需求、出入口動線等分析評估，研提減輕影響對策，交通局目前審查中。

王銘德說，開幕期間可能帶來初期營運人潮、車流等影響，後續會要求業者提短期交通維持疏導計畫。