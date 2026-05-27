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台南飆39度高溫 台江發起排水線綠道打造都市降溫廊道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南創高溫，台江排水線綠道化串聯山海圳，營造都市林為城市降溫。圖／台江分校提供
台南創高溫，台江排水線綠道化串聯山海圳，營造都市林為城市降溫。圖／台江分校提供

台南近日高溫持續飆升，今天氣溫更突破39度。值此行政院宣布將「國土綠蔭」列為國家級韌性基礎建設，並推動「都市林」納入國家級氣候調適計畫之際，長期投入台江流域環境營造的社大台江分校、小台江及安東庭園河川巡守隊等社群今天共同倡議，建議市府及中央相關部會推動排水線、水圳綠道化，串聯山海圳國家綠道，打造具降溫功能的都市綠網。

社大台江分校指出，台南安南區古稱台江，面對極端氣候與高溫風險，地方學習社群十多年來持續倡議沿著排水線、水圳種樹築道，打造都市村落「環村綠道」，讓居民可沿著水畔綠蔭步行、休憩，不僅改善生活環境，也能發揮城市降溫效果。

台江分校表示，近來台南高溫頻創新高破三十九度，但山海圳國家綠道的綠色隧道內，有著綠色樹蔭，綠道與河道「藍綠共構」，成為城市降溫的通風道，成為台南市的中央公園綠洲，即便是大熱天，阿公也可以坐在輪椅上，在山海圳綠道內吹風午休，十分愜意，阿嬤們也可以在綠道內散步，可說是健康台灣步道的最佳見證。

台江流域社群呼籲，市府應把握行政院推動「都市林」契機，結合環境部、水利署及農田水利署等中央資源，以山海圳及水圳國家綠道作為都市林主幹，進一步推動排水圳、水圳兩側植樹綠道化，並串聯社區公園、綠地及滯洪池，形成系統性、不斷裂的都市綠網。

透過社區居民共同參與沿排水線種植樹苗，逐步形成社區林帶，向外串聯烏山頭、曾文水庫至玉山自然林系，打造台南作為「陸域韌性綠網」國家級氣候調適示範區，藉由都市林為城市降溫，提升面對極端氣候的韌性。

台南創高溫，台江排水線綠道化串聯山海圳，營造都市林為城市降溫。圖／台江分校提供
台南創高溫，台江排水線綠道化串聯山海圳，營造都市林為城市降溫。圖／台江分校提供

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