南科四期開發環評 南市府：成立生態保育協作平台

針對環境部今審議「南部科學園區沙崙園區開發計畫環境影響說明書」，台南市政府表示，完全尊重委員專業審議，除落實「生態先行」核心價值，並將成立「沙崙科學園區生態保育協作平台」，作為產業與生態雙向溝通關鍵機制。

環境部今召開環境影響評估審查委員會第50次會議，市府表示，這代表本案正式進入環評審查階段，台南市在全力支持高科技產業根留台灣同時，也始終堅持環境永續的核心價值，並高度重視與傾聽環保團體對生態保育等多元建言。

針對外界關切的草鴞保育爭議，南市府都發局指出，台南過去在黑面琵鷺、水雉等指標物種的保育成果顯著，這些成功經驗都將成為推動草鴞保育的重要基礎。市府將秉持同樣精神，協助南科管理局針對草鴞等物種覓食區優化，同步擬定專屬在地生態補償計畫。

都發局進一步說明，為落實「生態先行」的核心價值，中央、地方、民間三方協力，成立「沙崙科學園區生態保育協作平台」，作為產業與生態雙向溝通的關鍵機制。

該平台促進中央、地方、專家學者、生態團體及社區合作，研擬系統性生態解決方案。

都發局指出，從去年籌設階段到現今規畫方案，為兼顧物種多樣性，多項調整方案已陸續到位。包含區內建構完整綠地防範破碎化、區外規畫補償用地，並已協調整合相關部門資源投入 而未來保育協作平台仍持續運作。

而目前生態先行的協作平台也會在中央、地方、民間團體、學者等合作持續做到「NNL」生態多樣性、生態機制、淨無損失，並督促生態補償、長期環境監測等工作。這也是首次中央、地方、開發單位對環境發展調適性的新作為。

市府說，在環境影響評估前所作的「生態先行」機制，是避免環境保育、經濟發展零和對立，市府希望所有努力單位都繼續提出專業意見，確保科學資料可理性充分討論，讓經濟發展與生態保育永續不落入零和對立。