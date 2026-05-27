雲林竹林獲國際認證身價翻漲 有望吸台積電等大廠認養

雲縣草嶺石壁擁有豐富孟宗竹林資源，縣府近年為活化在地竹林資源，打造竹創森基地，2024年已被認證為「世界竹地標」，今再傳出喜訊，成為全國第一個取得FSC森林管理委員會國際管理驗證的公有竹林地。縣府指出，未來疏伐的竹子將可賣出更高價格，且有機會吸引台積電等知名企業認養或購買相關產品。

竹創森基地占地約46公頃，縣府在此推動森林療癒、生態旅遊、竹工藝培訓及竹林碳匯示範場域，2024年已被世界竹組織認證為「世界竹地標」，昨再通過Forest Stewardship Council® (FSC®,森林管理委員會) FM（Forest Management，森林管理）國際管理驗證。

縣府計畫處長李明岳表示，FSC FM 驗證內容涵蓋森林管理、生態保育、勞動權益、社區參與及資源永續利用等重要項目，且需符合相關國際規範，近年受惠淨零減碳趨勢，通過驗證的竹林或森林，在國際間容易被企業優先認養或採購。

李明岳表示，過往竹創森基地疏伐的竹子都被載到外地混賣，通過FSC驗證後，知名企業會為符合ESG企業永續發展指標，優先認養符合國際驗證竹林的管理或購買相關竹製產品，估計竹創森基地疏伐下來的竹子身價將大漲，預估可增加逾4成的收益，也許可以吸引像台積電這樣的知名廠商認養，搭上國際減碳的風潮。

另外，該驗證對疏伐的勞工有明顯規範，不能使用外籍移工，必須是在地社區居民，相關待遇及職業安全都必須符合規範，可促進地方參與，李明岳表示，後續將串聯竹材加工、製造與銷售端，建立完整綠色供應鏈，提升雲林竹產品附加價值與市場競爭力，讓消費者能選購來源合法、可追溯且符合國際永續標準的竹製產品。

雲林縣草嶺石壁竹創森基地成為全國第一個取得FSC森林管理委員會國際管理驗證的公有竹林地，未來疏伐的竹子將可賣出更高價格，且有機會吸引台積電等知名企業認養或購買相關產品。圖／雲林縣政府提供