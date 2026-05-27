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南鐵地下化年底下地 拆長榮鋼便橋要封326天恐衝擊交通

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化全長約8.23公里，扣除民族路至小東路台南車站段未規劃，有約5.94公里綠園道，將成為影響市民生活的重要公共空間。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化全長約8.23公里，扣除民族路至小東路台南車站段未規劃，有約5.94公里綠園道，將成為影響市民生活的重要公共空間。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化年底將下地，全長有約有8.23公里的廊道，攸關台南都市縫合、交通升級及周邊發展，地方對此高度期待，議員指接獲不少民眾反映，廊道地勢高於周邊部分社區土地，在雨水箱涵尚未全數完工前，若遇豪雨恐增加社區淹水風險，以及長榮鋼便橋拆除封閉近一年，恐對交通造成嚴重衝擊，要求市府務必做好完善配套。

市議員陳怡珍質詢指出，鐵路地下化全線下地後，長榮路鋼便橋將拆除並改回平面道路，預計從今年底開始需全線封閉長達326天。長榮路是台南市區重要交通幹道，周邊包含學校、住宅區與大量通勤車流，市府必須提前提出完整交通維持計畫，包括替代道路規劃、分流措施、大眾運輸接駁及尖峰時段疏導方案，否則勢必對地方交通造成嚴重衝擊。

交通局說明，鐵路地下化工程已接近完工，配合未來鐵路下地正式通車後，平面各橫交路口將陸續進行復舊及相關鐵路設施拆除作業，交通部鐵道局已預先研擬交通維持計畫。市府則比照過往鐵路地下化工程經驗，要求鐵道局就替代道路規劃、車流分流及整體交通衝擊等面向，提出更完整周延的交通維持計畫後，方可分階段推動施工。

其中，有關長榮鋼便橋拆除工程，施工項目包含連續壁打除、軌道及鋼便橋拆除、新建箱涵，及民生管線(如：自來水、台電、中華電信、瓦斯等)埋設等作業。由於鋼便橋既有基礎位於原地下道範圍內，須先完成鋼便橋拆除後，方能續行相關工程。

為降低施工期間對周邊居民與交通的影響，交通局於審查過程中，除要求鐵道局就施工工法與工期等再研議改善外，亦要求鋼便橋拆除期間儘量維持橋下側車道通行；並於封閉鋼便橋前，應先完成相鄰橫交道路開通，作為替代道路使用，同時於周邊重要路口增派義交人員協助交通疏導與車流導引等配套措施。

目前該案正由鐵道局研議修正中，交通局將持續審慎審查相關修正內容，並要求正式施工前應提早辦理地方說明會，及加強替代道路資訊宣導，以利地方充分掌握施工資訊，並降低整體交通衝擊。

陳怡珍也指出，針對南鐵地下化後產生的「路堤效應」，也就是綠園道地面高程高於兩側土地所造成的周邊排水問題，水利局雨水箱涵需5年才能完成，若遇豪雨或颱風，市府要做好應急方案，不能讓居民長期承擔過渡期間的風險。

水利局長邱忠川表示，已向中央爭取11.6億元施做排水分洪設施，未來北邊將排到柴頭港溪，南邊排到竹溪，在施工階段將採用緊急措施，如臨時抽水站等設備，立竿見影。

台南鐵路地下化全長約8.23公里，扣除民族路至小東路台南車站段未規劃綠園道區域後，仍有約5.94公里需要進行整體綠美化設計，陳怡珍指出，地方對綠園道期待與疑慮，如聖功女中關心學生通行安全，未來在人行空間設計上，盲道、綠帶與人行動線間的緩衝須謹慎規畫，避免形成視線死角或安全風險。

台南市議員陳怡珍總質詢提出鐵路地下化後產生的「路堤效應」，綠園道地面高程高於兩側土地所造成的周邊排水問題，市府水利局長邱忠川說明將配合施作雨水箱涵。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳怡珍總質詢提出鐵路地下化後產生的「路堤效應」，綠園道地面高程高於兩側土地所造成的周邊排水問題，市府水利局長邱忠川說明將配合施作雨水箱涵。記者吳淑玲／翻攝

長榮 台南

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