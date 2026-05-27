看似圓環、卻不是圓環 南市後甲圓環分段轉型十字路口

台南市東區中華東路路平及人行道改善工程進行中，其中後甲圓環已非典型圓環，議員提議「後甲圓環轉型十字路口」，讓車流動線更直覺更安全，建議比照高雄「中華五福圓環」的方式進行改造，逐步轉型為更安全、直覺的十字路口；交通局表示朝此方向努力但須分段處理。

市議員李宗霖表示，後甲圓環多年來長期存在車道配置不合理問題，尤其大量機車行駛於最外側車道，但進入圓環後卻因動線設計不良，無法自然銜接直行路徑，導致許多機車誤入右轉車道後再切回直行車道，增加車流交織與事故風險，甚至曾發生駕駛人停車爭執情形。

李宗霖指出，目前中華東路正在進行路平及人行道改善工程，是檢討後甲圓環的最佳時機。他強調，現行圓環其實已經不是典型圓環，而是存在許多不連續、動線錯亂的畸形配置，若只做局部修補，無法真正解決問題。

交通局長王銘德回應，若要將後甲圓環改造成類似高雄中華五福圓環模式，需分階段處理。第一階段將先透過目前路平工程，改善現況車道不對齊問題，同時調整停止線位置並增設機車待轉區，改善機車左轉與停等空間不足問題。

後續第二階段才有辦法進一步處理外環車道系統，包括將原本外環改為單純右轉車道，並封閉部分外環穿越動線，藉此降低車流交織情形，改善裕農路、東寧路與中華東路間複雜的交通衝突。

市府說明，後甲圓環現況於中華東路及裕農路（東往西）外環車道進入內環時，內側車道直接銜接左轉車道，容易在路口產生爭道情形。為改善相關問題，將調整後甲圓環中央分隔島位置，在進入圓環前增設左轉儲車道，使車流可順向銜接左轉車道，改善車流交織問題。

此外，為提前分流行駛於中華東路外環的汽機車，將同步調整外環車道配置，在進入外環前一個街廓完成車流引導。未來將取消慢車道配置，改為最外側車道型式，並增設「輔1」標誌，提醒右轉車輛靠外側車道行駛、直行機車行駛中線車道，以降低路口車流交織情形，提升整體行車安全及通行順暢度。

至於議員建議後甲圓環可參考高雄五福圓環模式，採外環不提供穿越、僅開放右轉的方式辦理，市府表示將視上述改善工程完成後，審慎觀察機車於圓環中心路口左轉行車狀況後，再進一步研議處理。

李宗霖表示，樂見市府支持將後甲圓環逐步調整為「單純十字路口化」方向。他認為，台南許多大型圓環長期存在「看似圓環、實際卻不是圓環」，導致用路人經常無所適從，後甲圓環正是其中最典型案例之一。

台南東區後甲圓環先前完成標線改善。圖／取自運轉台南好交通