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丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

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台南第2家好市多落腳東區設加油站爭議大 黃偉哲：市府沒有同意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午回覆議員李宗霖質詢時明確表示，好市多二店現階段核定內容並不包含加油站設置計畫。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲上午回覆議員李宗霖質詢時明確表示，好市多二店現階段核定內容並不包含加油站設置計畫。記者吳淑玲／翻攝

好市多（Costco）台南二店進駐東區副都心，議員指選址對周邊交通衝擊太大，要求市府慎重評估加油站設置的必要性，台南市長黃偉哲表示，業者確實曾向台南市政府提出相關構想，但市府目前尚未同意，現階段核定內容並不包含加油站設置計畫，未來也會嚴格把關。

市議員李宗霖表示，好市多二店進駐雖帶動地方發展，但規劃中的全自助加油站將吸引大量外車，不僅造成周邊道路嚴重阻塞，更違背鐵路地下化新車站周邊的大眾運輸導向發展（TOD）精神，降低民眾搭乘大眾運輸的意願。

他指出，若新車站綠園道出口迎面而來的是加油站與車流，將破壞連續性綠蔭空間；此外，當加油站設立，因 油價較便宜，也會吸引北高雄如路竹、茄萣等區民眾將前來消費，恐加重交通亂象。要求市府審慎評估加油站設置的必要性。

黃偉哲指出，「目前台南市政府沒有同意」，若業者未來確實提出加油站設置申請，仍須依照相關法規進行正式送件審查。

他強調，加油站設置涉及交通動線、公安、環境影響及周邊居民權益等多面向評估，市府屆時一定會秉持審慎態度，進行嚴格把關。

黃偉哲說，地方對此議題有諸多關切與意見，市府會充分納入地方聲音，審慎評估對周邊交通與生活環境可能帶來的影響，確保公共利益優先。

交通局長王銘德也表示，針對基地建築物需由業者提送交通衝擊影響評估報告，針對衍生交通量、停車需求、出入口動線等進行分析評估並研提減輕影響對策，目前正由交通局審查中。至於開幕期間所可能帶來的初期營運人潮、車流等影響，後續亦會要求業者提出短期交通維持疏導計畫，市府會審慎評估周邊交通影響，降低對周邊道路的衝擊。

李宗霖提醒，現有崇明路無法負荷車流，市府必須引導車流從崇德路疏通，並要求明確規劃綠園道出入口的銜接方式，建議參考南紡購物中心模式規劃車道設計，並確保巴克禮公園周邊維持寧靜區域。

台南市第二家好市多座落東區南台南副都心商四用地，緊鄰未來的台鐵南台南車站，地方憂心對交通衝擊大。記者吳淑玲／攝影
台南市第二家好市多座落東區南台南副都心商四用地，緊鄰未來的台鐵南台南車站，地方憂心對交通衝擊大。記者吳淑玲／攝影

好市多 加油站 黃偉哲

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