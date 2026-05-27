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嘉義漁電共生撤照案 養殖戶與地主聯名提告縣府

中央社／ 嘉義縣27日電

台泥嘉謙綠能漁電共生案場F區，遭嘉義縣政府以「沒有養殖事實」廢止許可，台泥向行政法院提出異議，近日案場內養殖戶與地主也參與訴訟；縣府表示，此案已進入行政訴訟程序將依判決辦理。

台泥嘉謙綠能在2018年設置嘉義漁電共生案場，但案場F區4戶養殖戶中，有1戶僅進場F區養殖3個月，2024年底嘉義縣政府以「無養殖事實」為由，對F區案場作出撤照處分。

台泥嘉謙綠能今天發布新聞稿表示，台泥綠能已循行政訴訟程序提出救濟，案場內2名養殖戶（含1名投入科技養殖的青年漁民）與2名地主因擔憂工作權、財產權與契約權益受到衝擊，也選擇參加訴訟爭取權益，並同步向監察院、經濟部、行政院及民進黨立委蔡易餘多方陳情，爭取應有保障。

台泥嘉謙綠能表示，撤照事件起因於單一陳姓養殖戶的個別抗爭，公司理解主管機關須維持制度管理，也願意與養殖戶維繫良好關係。然而本案並非沒有養殖事實，全區養殖成果迄今也已達標，撤照處分作成顯然未盡周全。

台泥嘉謙綠能指出，公司與產生爭議的陳姓養殖戶於仲裁程序中已達成和解，且陳姓養殖戶也早已提供其個人實質養殖的紀錄與文件，這顯現縣府農業處當初並未落實調查。

對此，嘉義縣農業處告訴中央社記者，因本案已進入行政訴訟程序，且農業部明確表示「本案尚無以調解撤銷原處分之空間」，將依高等行政法院後續訴訟判決辦理。

嘉義 台泥 漁民

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