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黃敏惠4度獲遠見五星市長 嘉市八大施政滿意度全國唯一破8成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，再度獲評「五星市長」，不僅是任內第4度摘下五星榮耀，也帶領嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市。圖／嘉市府提供
2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，再度獲評「五星市長」，不僅是任內第4度摘下五星榮耀，也帶領嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市。圖／嘉市府提供

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，再度獲評「五星市長」，不僅是任內第4度摘下五星榮耀，也帶領嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市。

調查顯示，嘉義市在教育、環保、觀光休閒等面向皆拿下全國第一，其中「醫療與衛生」更連續6年奪冠，創下同一縣市單一項目最長霸榜紀錄。整體八大面向平均滿意度達80.8％，表現居全台之冠。黃敏惠表示，「五星市長」榮耀來自五星市民支持與信任。她說，嘉義市雖然幅員小、資源有限，但只要「有心」去做，就能做出五星成績，市府團隊將持續一步一腳印推動城市進步。

根據遠見調查，黃敏惠此次除滿意度達85.1％、排名全台第2外，較去年大幅增加7.9個百分點，成長幅度居全國之冠；代表民怨指標不滿意度降至12.5％，較去年下降3.2個百分點，成為全台唯二不滿意度低於15％的城市。在各項施政面向中，「觀光休閒」滿意度達85.8％，較去年成長7.7個百分點。調查指出，嘉義市雖無山海等大型天然景觀，但憑藉文化底蘊與城市魅力，仍獲民眾高度肯定。

「經濟與就業」方面，嘉義市滿意度達70.5％，較去年提升13個百分點，成長幅度全國第一，並居本島縣市之冠。市府指出，嘉義市營利事業銷售額已連續7年創新高，突破3071億元，展現地方經濟持續成長動能。此外，「消防與公安」滿意度達85.8％、居本島第一；「警政治安」滿意度84.5％，同樣為本島最佳；「道路與交通」滿意度66.6％，則排名非六都第3。

黃敏惠表示，市府長期重視教育、醫療及長照，每年超過3分之1預算投入教育，也將永續理念融入施政，朝「經濟發展、社會進步、環境保護」並進目標邁進。她強調，「幸福沒有奇蹟，只有辛苦累積」，感謝市民支持與信任，共同打造「嘉義市就是好生活」。

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，再度獲評「五星市長」，不僅是任內第4度摘下五星榮耀，也帶領嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市。圖／嘉市府提供
2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，再度獲評「五星市長」，不僅是任內第4度摘下五星榮耀，也帶領嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市。圖／嘉市府提供

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，再度獲評「五星市長」，不僅是任內第4度摘下五星榮耀，也帶領嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市。圖／嘉市府提供
2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，再度獲評「五星市長」，不僅是任內第4度摘下五星榮耀，也帶領嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市。圖／嘉市府提供

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黃敏惠 嘉義

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