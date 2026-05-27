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南市新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道 拚年底完工
台南市新市區新和重劃區近年來發展快速成新興住宅區，台南市政府與中央投入近5800萬元，今辦理新市區乾式滯洪池景觀再造及人行步道工程動工典禮，將設置溜滑梯遊戲場等設施，力拚在今年底完工。
該處工程地點位於新和重劃區富安街與富安二街間的高鐵橋下，附近緊鄰新市社宅及大片住宅區，距離南科台南園區僅約5分鐘不到車程，台南市政府今上午舉行動工典禮，黃偉哲表示，感謝立委及地方議員支持，透過中央與地方合作，積極推動地方人本交通與安全環境建設外，並強調，工程除兼顧滯洪防災功能，並透過景觀遊戲再造與步道系統建置，打造安全、友善且舒適休憩環境。
副議長林志展、新市區長張榮哲、市議員陳碧玉、余柷青、李偉智及多名里長與會，眾人期盼工程施工順利。
黃偉哲也說，未來完工後，現場將成為兼具生態、休憩及遊戲功能重要綠地節點，提供居民更便利優質生活空間。市府也將持續盤點各區公共設施需求，爭取中央補助資源，推動宜居城市建設。
工務局代理局長王建雄指出，這項工程總經費約為5768 萬元，分別辦理乾式滯洪池景觀再造計畫，包括植栽綠美化、排水系統改善及溜滑梯遊戲場等遊憩設施；以及乾式滯洪池人行步道新設工程，優化人行步道、景觀植栽及照明等設施，提供全齡層居民安全舒適休閒活動空間，全案預計今年底前完工。
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