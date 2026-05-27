快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

南市新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道 拚年底完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市政府今辦理新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道動工儀式，力拚年底完工。記者謝進盛／翻攝
南市政府今辦理新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道動工儀式，力拚年底完工。記者謝進盛／翻攝

台南市新市區新和重劃區近年來發展快速成新興住宅區，台南市政府與中央投入近5800萬元，今辦理新市區乾式滯洪池景觀再造及人行步道工程動工典禮，將設置溜滑梯遊戲場等設施，力拚在今年底完工。

該處工程地點位於新和重劃區富安街與富安二街間的高鐵橋下，附近緊鄰新市社宅及大片住宅區，距離南科台南園區僅約5分鐘不到車程，台南市政府今上午舉行動工典禮，黃偉哲表示，感謝立委及地方議員支持，透過中央與地方合作，積極推動地方人本交通與安全環境建設外，並強調，工程除兼顧滯洪防災功能，並透過景觀遊戲再造與步道系統建置，打造安全、友善且舒適休憩環境。

副議長林志展、新市區長張榮哲、市議員陳碧玉、余柷青、李偉智及多名里長與會，眾人期盼工程施工順利。

黃偉哲也說，未來完工後，現場將成為兼具生態、休憩及遊戲功能重要綠地節點，提供居民更便利優質生活空間。市府也將持續盤點各區公共設施需求，爭取中央補助資源，推動宜居城市建設。

工務局代理局長王建雄指出，這項工程總經費約為5768 萬元，分別辦理乾式滯洪池景觀再造計畫，包括植栽綠美化、排水系統改善及溜滑梯遊戲場等遊憩設施；以及乾式滯洪池人行步道新設工程，優化人行步道、景觀植栽及照明等設施，提供全齡層居民安全舒適休閒活動空間，全案預計今年底前完工。

南市政府今辦理新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道動工儀式，力拚年底完工。記者謝進盛／翻攝
南市政府今辦理新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道動工儀式，力拚年底完工。記者謝進盛／翻攝

台南市長黃偉哲主持開工典禮，表示市府將持續盤點各區公共設施需求，爭取中央補助資源。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲主持開工典禮，表示市府將持續盤點各區公共設施需求，爭取中央補助資源。記者謝進盛／翻攝

滯洪池 重劃區 黃偉哲 台南

延伸閱讀

斥資3.8億金門金沙運動館上樑 明年完工啟用

台南運河百年活動後就熄燈？ 議員促完善「咖啡音樂一條街」拚觀光

周邊有亞太棒球場、史博館及醫院 台南肉品市場加速遷往善化

世博台灣館再轉型新竹科教館 竹市府：目標2028年完工

相關新聞

水上國中校隊出賽 爆8人座擠15人「超載」！嘉縣府：不可原諒

嘉義縣去年接連發生兩件學校棒球隊重大車禍，縣府要求學校不得超載，若到外縣市比賽或訓練應租車、由專業駕駛載送，不過議員昨質詢指出再傳類似情形，水上國中籃球隊近日疑似以八人座廂型車超載，包括學生、兼司機的教練約十五人，坐最後一排的學生甚至半蹲，批縣府未記取教訓。

期帶動沿岸商機！台南「運河咖啡一條街」 市府接洽業者

台南運河開通百年，市府辦系列活動，但有議員昨質詢建議，希望真正讓運河活化，規畫「運河咖啡音樂一條街」，且這次活動設置的燈飾、裝置藝術希望保留，不要活動結束就全撤，另，運河沿線遮蔭不足、部分步道凹凸不平，要盤點改善。

亞太棒球場散場民營停車場「繳費塞車」惹民怨 交通局出手了

中職統一獅在亞太棒球場主場開打後，場場吸引爆滿球迷進場，不過球迷散場後的停車亂象也引發抱怨。台南市交通局近日接獲民眾反映，亞太棒球場周邊民營「和館停車場」出場動線不佳，加上繳費機、柵欄機頻頻異常，導致不少民眾觀賽後卡在停車場內，離場時間大幅拉長。

全台首創骨鬆一條龍照護 嘉義骨鬆計畫奪國家品質標章

嘉義縣衛生局2023年全台首創骨鬆肌少智慧聯合照護計畫，攜手大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院及南華大學推動骨鬆肌少症社區聯合照護，榮獲SNQ國家品質標章，衛生局長趙紋華今到大林慈濟醫院參加成果發表會，並頒發國家品質標章證書，肯定醫院深入社區預防骨鬆。

棄養烏龜、經國行館存廢不明 台南永康第一美景荷花池逐漸消失

有「永康第一景」之稱的台南永康公園，昔日以「椰風荷影」聞名，但多年來荷花景觀逐漸消失，加上經國行館存廢未明，網寮遺址保存等議題，議員指，園區3座水塘且屬地下湧泉，過去荷花滿池，如今僅剩一處水塘殘存零星荷葉，池內棄養烏龜更影響荷花生長，要求市府強化跨局處整合，儘速完善解說系統與歷史導覽設施。

南市新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道 拚年底完工

台南市新市區新和重劃區近年來發展快速成新興住宅區，台南市政府與中央投入近5800萬元，今辦理新市區乾式滯洪池景觀再造及人行步道工程動工典禮，將設置溜滑梯遊戲場等設施，力拚在今年底完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。