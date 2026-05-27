聽新聞
0:00 / 0:00

期帶動沿岸商機！台南「運河咖啡一條街」 市府接洽業者

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南運河開通百年，市府辦系列活動，燈光投影相當漂亮。記者吳淑玲／攝影
台南運河開通百年，市府辦系列活動，燈光投影相當漂亮。記者吳淑玲／攝影

台南運河開通百年，市府辦系列活動，但有議員昨質詢建議，希望真正讓運河活化，規畫「運河咖啡音樂一條街」，且這次活動設置的燈飾、裝置藝術希望保留，不要活動結束就全撤，另，運河沿線遮蔭不足、部分步道凹凸不平，要盤點改善。

市長黃偉哲表示，運河百年不只是舉辦活動，市府已向中央爭取約八千九百萬元經費及地方配合款，將投入運河周邊步道、自行車道優化及增設休憩座椅等工程。

議員李啟維說，當初他提出「運河咖啡音樂一條街」構想，結合水岸景觀、特色咖啡、街頭藝文、音樂展演與市集活動，讓運河真正活化，帶動觀光與地方經濟，而百年活動期間設置的燈飾與裝置藝術，成功營造夜間氛圍，民眾希望市府評估保留，不要活動結束後全面撤除，避免好不容易建立的運河意象中斷消失。另外，也有不少民眾反映，運河北側部分步道凹凸不平，影響散步、慢跑安全，沿線遮蔭及植栽不足，夏季使用舒適度不佳，建議市府全面盤點改善，打造友善完整的水岸環境。

南市經發局長張婷媛指出，四、五月已配合文化局、觀旅局活動辦理市集「試水溫」，觀察商圈與人流狀況，同時委託建築設計師評估「運河咖啡一條街」規畫方向，也正與咖啡業者接洽進駐意願，希望帶動運河周邊商機。工務局表示，將持續向中央爭取經費，改善運河周邊步道及相關設施。

黃偉哲認為，「運河咖啡一條街」及市集較適合黃昏至夜間時段發展，白天受限天氣炎熱，市府會持續改善環境氛圍，提升運河休閒品質。

咖啡 李啟維 黃偉哲 台南

延伸閱讀

台南國際龍舟賽6/17開賽 163隊逾4000人參賽

台南超萌吉祥物「雙鴨」再出動 6場活動搶攻夜市觀光商機

淡水區北投子溪綠帶公園升級完工 打造休憩新空間

三峽長福橋改建 拚七月完成主橋工程

相關新聞

全台首創骨鬆一條龍照護 嘉義骨鬆計畫奪國家品質標章

嘉義縣衛生局2023年全台首創骨鬆肌少智慧聯合照護計畫，攜手大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院及南華大學推動骨鬆肌少症社區聯合照護，榮獲SNQ國家品質標章，衛生局長趙紋華今到大林慈濟醫院參加成果發表會，並頒發國家品質標章證書，肯定醫院深入社區預防骨鬆。

期帶動沿岸商機！台南「運河咖啡一條街」 市府接洽業者

台南運河開通百年，市府辦系列活動，但有議員昨質詢建議，希望真正讓運河活化，規畫「運河咖啡音樂一條街」，且這次活動設置的燈飾、裝置藝術希望保留，不要活動結束就全撤，另，運河沿線遮蔭不足、部分步道凹凸不平，要盤點改善。

南科支援工業區七股科工區招商升溫 台南再釋21筆土地

台南市政府今天在新吉工業區服務中心舉辦「七股科技工業區產業用地招商說明會」，針對第6次公告釋出的13筆標售土地及8筆標租土地，向有設廠需求廠商說明面積配置、規劃內容及租售條件，並蒐集業界意見。

台南運河百年活動後就熄燈？ 議員促完善「咖啡音樂一條街」拚觀光

台南運河迎來開通百年，是台南珍貴的重要水岸資產，但議員指出，運河百年系列活動原本讓地方充滿期待，尤其透過AI景觀模擬示意圖，更能看見運河未來極具發展潛力與想像空間，但實際現況仍與市民期待有一段落差，政府相關規劃與推動速度要加把勁。

台南醫院新化分院在地人笑稱「診所」 立委會勘要助升級

立委陳亭妃今天邀集衛福部醫福會、市府衛生局等單位到衛福部台南醫院新化分院會勘「醫療服務升級」，與在地區公所、議員及里長等地方人士交流，討論偏鄉醫療資源、設備更新、護理人力及空間擴充等議題。

棄養烏龜、經國行館存廢不明 台南永康第一美景荷花池逐漸消失

有「永康第一景」之稱的台南永康公園，昔日以「椰風荷影」聞名，但多年來荷花景觀逐漸消失，加上經國行館存廢未明，網寮遺址保存等議題，議員指，園區3座水塘且屬地下湧泉，過去荷花滿池，如今僅剩一處水塘殘存零星荷葉，池內棄養烏龜更影響荷花生長，要求市府強化跨局處整合，儘速完善解說系統與歷史導覽設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。