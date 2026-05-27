期帶動沿岸商機！台南「運河咖啡一條街」 市府接洽業者

台南運河開通百年，市府辦系列活動，但有議員昨質詢建議，希望真正讓運河活化，規畫「運河咖啡音樂一條街」，且這次活動設置的燈飾、裝置藝術希望保留，不要活動結束就全撤，另，運河沿線遮蔭不足、部分步道凹凸不平，要盤點改善。

市長黃偉哲表示，運河百年不只是舉辦活動，市府已向中央爭取約八千九百萬元經費及地方配合款，將投入運河周邊步道、自行車道優化及增設休憩座椅等工程。

議員李啟維說，當初他提出「運河咖啡音樂一條街」構想，結合水岸景觀、特色咖啡、街頭藝文、音樂展演與市集活動，讓運河真正活化，帶動觀光與地方經濟，而百年活動期間設置的燈飾與裝置藝術，成功營造夜間氛圍，民眾希望市府評估保留，不要活動結束後全面撤除，避免好不容易建立的運河意象中斷消失。另外，也有不少民眾反映，運河北側部分步道凹凸不平，影響散步、慢跑安全，沿線遮蔭及植栽不足，夏季使用舒適度不佳，建議市府全面盤點改善，打造友善完整的水岸環境。

南市經發局長張婷媛指出，四、五月已配合文化局、觀旅局活動辦理市集「試水溫」，觀察商圈與人流狀況，同時委託建築設計師評估「運河咖啡一條街」規畫方向，也正與咖啡業者接洽進駐意願，希望帶動運河周邊商機。工務局表示，將持續向中央爭取經費，改善運河周邊步道及相關設施。

黃偉哲認為，「運河咖啡一條街」及市集較適合黃昏至夜間時段發展，白天受限天氣炎熱，市府會持續改善環境氛圍，提升運河休閒品質。