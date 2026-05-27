水上國中校隊出賽 爆8人座擠15人「超載」！嘉縣府：不可原諒

嘉義縣去年接連發生兩件學校棒球隊重大車禍，縣府要求學校不得超載，若到外縣市比賽或訓練應租車、由專業駕駛載送，不過議員昨質詢指出再傳類似情形，水上國中籃球隊近日疑似以八人座廂型車超載，包括學生、兼司機的教練約十五人，坐最後一排的學生甚至半蹲，批縣府未記取教訓。

縣府教育處長李美華說，看到學校以廂型車超載學生感到相當痛心，教育處過去多次要求各校重視交通安全，記取先前校隊車禍教訓，未料仍發生類似事件，第一時間已與校長聯繫，認為此事不可原諒，要求校方提出詳細報告，並責成業務單位追究責任。

縣議員詹琬蓁說，水上國中籃球隊今年在全中運男子組拿下隊史首冠，連教練都驚呼不可思議，但籃球校隊近日前往朴子比賽，疑因車輛不足，竟把學生全塞進一輛廂型車，在車內擠了三排，最後方學生只能勉強半蹲乘車，若遇突發狀況，後果令人擔憂。

詹琬蓁指出，民和國中、忠和國中棒球隊去年發生重大車禍，教練和學生傷勢嚴重，甚至可能造成終身遺憾，斷送運動生涯，交通接送攸關孩子的安全，之前就已提出不管需要多少經費，議會絕對支持，縣府難道沒有記取教訓？

縣長翁章梁說，車輛可載運人數有相關限制，若超載就是違反交通規則，教育處在去年兩件棒球隊車禍後，發出公文，三令五申要求學校到外縣市比賽或訓練要租車，由專業駕駛接送學生，在縣內接送也應遵守載運人數，若超載就是違規，應依相關規定辦理。