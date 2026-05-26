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台南1至5月毒駕621件 黃偉哲要求警局續嚴查

中央社／ 台南26日電

台南市長黃偉哲今天下午召開5月份治安會報，特別要求台南市警局強化毒駕取締勤務。市警局統計今年1月1日至5月22日查獲毒駕621件，並將追查毒品來源，全面掃蕩。

台南市警察局發布新聞稿指出，黃偉哲在治安會報中表示，近日國內接連發生毒駕致死案件，引發社會高度關注，要求市警局全面強化毒駕取締勤務，針對高風險路段、時段、場所，加強路（臨）檢、巡邏及攔查作為，全力防制毒駕危害。

黃偉哲同時要求應持續查緝甲基安非他命、海洛因、愷他命及依托咪酯類等高風險毒品，並同步向上追查毒品來源；嚴查藥頭、製毒工廠與分裝場、跨境走私及幫派涉毒據點，全面掃蕩販毒網絡，從源頭遏止毒駕案件發生，另對轄內列管毒品人口加強查訪、告誡與約制。

台南市警局統計，台南市自115年1月1日至5月22日止，共查獲毒駕案件621件、依托咪酯類毒品233件236人、混合式毒品分裝場9件，將持續貫徹「毒駕零容忍」立場，強化查緝與防制作為，維護民眾生命安全與交通秩序。

黃偉哲 毒駕 台南

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