聽新聞
0:00 / 0:00
台南1至5月毒駕621件 黃偉哲要求警局續嚴查
台南市長黃偉哲今天下午召開5月份治安會報，特別要求台南市警局強化毒駕取締勤務。市警局統計今年1月1日至5月22日查獲毒駕621件，並將追查毒品來源，全面掃蕩。
台南市警察局發布新聞稿指出，黃偉哲在治安會報中表示，近日國內接連發生毒駕致死案件，引發社會高度關注，要求市警局全面強化毒駕取締勤務，針對高風險路段、時段、場所，加強路（臨）檢、巡邏及攔查作為，全力防制毒駕危害。
黃偉哲同時要求應持續查緝甲基安非他命、海洛因、愷他命及依托咪酯類等高風險毒品，並同步向上追查毒品來源；嚴查藥頭、製毒工廠與分裝場、跨境走私及幫派涉毒據點，全面掃蕩販毒網絡，從源頭遏止毒駕案件發生，另對轄內列管毒品人口加強查訪、告誡與約制。
台南市警局統計，台南市自115年1月1日至5月22日止，共查獲毒駕案件621件、依托咪酯類毒品233件236人、混合式毒品分裝場9件，將持續貫徹「毒駕零容忍」立場，強化查緝與防制作為，維護民眾生命安全與交通秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。