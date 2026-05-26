台南七股科工區招商 第6次土地租售受理至6月底

台南市政府開發七股科技工業區，已有38家廠商完成購地，最快今年下半年投產，今天舉辦第6次公告標售及標租土地招商說明會，受理期限至6月底，盼有用地需求廠商把握機會。

台南市政府經濟發展局今天在新吉工業區服務中心舉辦「七股科技工業區產業用地招商說明會」，向有設廠需求廠商詳細說明第6次公告標售土地13筆（共6.45公頃）及標租土地8筆（共3公頃）規劃及買賣條件相關政策，並聽取建議。

台南市經濟發展局副局長長蕭富仁致詞表示，七股科工區具備電力穩定、用地完整、規劃彈性高等整體優勢，公共建設持續推進，水、電、瓦斯等主要幹線工程預計半年內陸續到位，打造兼具產業競爭力與環境特色的南部綠色產業重鎮。

蕭富仁表示，本次公告標售13筆坵塊面積共6.45公頃，每坪單價約新台幣8萬1983元至8萬8925元；另為服務對於不動產價格敏感廠商的投資需求，也提供計8筆坵塊標租，標租總面積約3.02公頃，單一坵塊面積均約1143坪，每坪月租金約130元。

他說，七股科工區自民國113年辦理土地租售以來，累計已有38家廠商完成購地，產業類型涵蓋食品加工、汽車零組件、機械製造及相關低污染產業，進駐企業多為具備研發及製造量能指標性廠商，其中包含多家在地具代表性的車燈製造業及金屬製品廠商。

蕭富仁表示，為達到「2年內完成建廠、3年內取得工廠登記」的加速落實投資規定，38家購地廠商目前已有18家陸續通過景觀審查及取得建築執照，其中3家施工建廠中，最快今年下半年可投入生產。

經發局提供資料顯示，本次招商受理期限至今年6月底，相關用地面積、租售條件及投資申請細節，可至台南市政府經濟發展局或七股科技工業區官方網站查詢。