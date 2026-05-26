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南科支援工業區七股科工區招商升溫 台南再釋21筆土地

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
七股科工區的開發定位是南科中下游支援工業區與地方特色產業加值再發展工業區，再釋地招商，21筆租售標的開放申購。圖／台南市政府提供
七股科工區的開發定位是南科中下游支援工業區與地方特色產業加值再發展工業區，再釋地招商，21筆租售標的開放申購。圖／台南市政府提供

台南市政府今天在新吉工業區服務中心舉辦「七股科技工業區產業用地招商說明會」，針對第6次公告釋出的13筆標售土地及8筆標租土地，向有設廠需求廠商說明面積配置、規劃內容及租售條件，並蒐集業界意見。

市府表示，本次受理申購期限已延長至6月底，歡迎企業踴躍投資，攜手打造溪北新興產業聚落。

七股科技工業區自2024年啟動土地租售以來招商成果持續升溫，累計已有38家廠商完成購地，涵蓋食品加工、汽車零組件、機械製造及低污染相關產業，其中不乏台南在地具代表性的車燈及金屬製品業者。

依投資規範，進駐廠商須於2年內完成建廠、3年內取得工廠登記。市府統計，目前38家購地業者中，已有18家完成景觀審查並取得建照，另有3家已進場施工，最快可望於2026年下半年投產，顯示園區開發逐步進入實質建設階段。

台南市經發局長張婷媛表示，七股科工區具備「電力穩定、用地完整、規劃彈性高」等優勢，公共設施建設亦同步推進，水電瓦斯等主要幹線工程預計半年內陸續到位；園區入口並融入七股濕地生態意象，兼顧地方特色與產業發展，朝南部綠色產業重鎮目標邁進。

此次公告共釋出13筆標售土地，總面積約6.45公頃，單一坵塊約998至2706坪，每坪售價約8.2萬元至8.9萬元；另提供8筆標租土地，總面積約3.02公頃，每筆約1143坪，每坪月租金約130元，以滿足不同投資規模及資金配置需求。

市府指出，相關申購資訊及文件可至台南市政府經濟發展局及 七股科技工業區銷售專網查詢下載，並提供專線協助廠商洽詢申購程序，盼持續透過行政協助及招商服務，營造更具競爭力的投資環境。

台南 南科 投資

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