南科支援工業區七股科工區招商升溫 台南再釋21筆土地

台南市政府今天在新吉工業區服務中心舉辦「七股科技工業區產業用地招商說明會」，針對第6次公告釋出的13筆標售土地及8筆標租土地，向有設廠需求廠商說明面積配置、規劃內容及租售條件，並蒐集業界意見。

市府表示，本次受理申購期限已延長至6月底，歡迎企業踴躍投資，攜手打造溪北新興產業聚落。

七股科技工業區自2024年啟動土地租售以來招商成果持續升溫，累計已有38家廠商完成購地，涵蓋食品加工、汽車零組件、機械製造及低污染相關產業，其中不乏台南在地具代表性的車燈及金屬製品業者。

依投資規範，進駐廠商須於2年內完成建廠、3年內取得工廠登記。市府統計，目前38家購地業者中，已有18家完成景觀審查並取得建照，另有3家已進場施工，最快可望於2026年下半年投產，顯示園區開發逐步進入實質建設階段。

台南市經發局長張婷媛表示，七股科工區具備「電力穩定、用地完整、規劃彈性高」等優勢，公共設施建設亦同步推進，水電瓦斯等主要幹線工程預計半年內陸續到位；園區入口並融入七股濕地生態意象，兼顧地方特色與產業發展，朝南部綠色產業重鎮目標邁進。

此次公告共釋出13筆標售土地，總面積約6.45公頃，單一坵塊約998至2706坪，每坪售價約8.2萬元至8.9萬元；另提供8筆標租土地，總面積約3.02公頃，每筆約1143坪，每坪月租金約130元，以滿足不同投資規模及資金配置需求。

市府指出，相關申購資訊及文件可至台南市政府經濟發展局及 七股科技工業區銷售專網查詢下載，並提供專線協助廠商洽詢申購程序，盼持續透過行政協助及招商服務，營造更具競爭力的投資環境。