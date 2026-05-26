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全台首創骨鬆一條龍照護 嘉義骨鬆計畫奪國家品質標章
嘉義縣衛生局2023年全台首創骨鬆肌少智慧聯合照護計畫，攜手大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院及南華大學推動骨鬆肌少症社區聯合照護，榮獲SNQ國家品質標章，衛生局長趙紋華今到大林慈濟醫院參加成果發表會，並頒發國家品質標章證書，肯定醫院深入社區預防骨鬆。
衛生局長趙紋華說，嘉義骨鬆肌少症社區聯合照護結合產、官、學及民間合作，透過智慧科技設備，串連社區篩檢及醫療照護，並攜手南華大學開辦骨鬆肌少高風險運動營養班，打造一條龍骨質酥鬆服務，計畫榮獲行政院政府服務獎，並獲世界骨鬆基金會認證。
大林慈濟醫院院長賴寧生表示，嘉義人口老化日益明顯，骨鬆與肌少症已成為重要健康議題，大林慈濟醫院升格準醫學中心後，持續精進醫療技術與臨床研究，深入基層社區據點，強化醫療與公共衛生合作機制，未來將持續推動篩檢與預防工作，承擔公共衛生責任。
骨科部主任謝明宏說，大林慈濟醫院2018年獲國際骨鬆基金會「最佳執業藍圖銀牌獎」，是雲嘉地區首家取得認證醫療院所，2023年加入嘉義骨鬆肌少症社區聯合照護網，協助多家衛生所取得IOF FLS銅牌認證，提升照護品質與標準化流程，降低再骨折與失能風險。
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