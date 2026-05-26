全台首創骨鬆一條龍照護 嘉義骨鬆計畫奪國家品質標章

來自台北的88人旅遊團昨下榻台南飯店後，今早傳出有12名團員發生疑似腸胃不適案件就醫後，目前再新增一名，南市衛生局獲悉後，第一時間派員前往飯店進行食品衛生稽查，已採樣12件可疑食品及環境檢體送驗，後續將依檢驗結果進一步釐清原因。

2026-05-26 17:58