台南國際龍舟賽6/17開賽 163隊逾4000人參賽

2026台南運河通航100週年，台南市國際龍舟錦標賽預定6月17日起一連5天在台南運河登場，163隊逾4000人報名參賽，參賽人數相較去年增加近5成。

台南市政府體育局今天在市政會議專案報告指出，2026台南市國際龍舟錦標賽將於6月17日至21日在台南運河登場，預定163隊逾4000人報名參賽，涵蓋公開組、國高中職、大專院校、工商團體及公務機關等組別，賽事總獎金新台幣180萬元，分組最高獎金30萬元。

此外，市府首度在台南運河北岸增設2面250吋大型螢幕，結合電視轉播即時呈現賽況，且規劃逾140個市集攤位，包含美食、文創、農特產、公益及科技體適能等，讓人感受熱鬧活動氛圍。

市府今年更結合「運河百年」，邀請「即將成真」火舞團演出，賽會期間還有明華園與九天民俗技藝團演出，讓龍舟賽從傳統體育活動延伸成為結合文化展演的城市節慶。