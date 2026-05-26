台南運河百年活動後就熄燈？ 議員促完善「咖啡音樂一條街」拚觀光

台南運河迎來開通百年，是台南珍貴的重要水岸資產，但議員指出，運河百年系列活動原本讓地方充滿期待，尤其透過AI景觀模擬示意圖，更能看見運河未來極具發展潛力與想像空間，但實際現況仍與市民期待有一段落差，政府相關規劃與推動速度要加把勁。

市議員李啟維提出，當初他提出「運河咖啡音樂一條街」構想，結合水岸景觀、特色咖啡、街頭藝文、音樂展演與市集活動，讓運河真正活化，帶動觀光與地方經濟，也讓市民與遊客願意停留。

他說，運河百年活動期間設置的燈飾與裝置藝術，成功營造夜間氛圍，民眾希望市府能評估保留，不要活動結束後全面撤除，避免好不容易建立的運河意象中斷消失。

此外，也有不少民眾反映，運河北側部分步道凹凸不平，影響散步、慢跑安全，沿線遮蔭及植栽不足，夏季使用舒適度不佳，建議市府全面盤點改善，強化步道串聯、自行車動線與休憩空間，打造友善完整的水岸環境。

工務局表示，後續將持續向中央爭取經費，改善運河周邊步道及相關設施。

經發局長張婷媛指出，今年4、5月已配合文化局、觀旅局活動辦理市集「試水溫」，觀察商圈與人流狀況，同時委託建築設計師評估「運河咖啡一條街」規畫方向，也正與咖啡業者接洽進駐意願，希望帶動運河周邊商機。

市長黃偉哲表示，運河百年不只是舉辦活動，市府已向中央爭取約8900萬元經費及地方配合款，將投入運河周邊步道、自行車道優化及增設休憩座椅等工程。他認為，「運河咖啡一條街」及市集較適合黃昏至夜間時段發展，白天受限天氣炎熱，市府會持續改善環境氛圍，提升運河休閒品質。